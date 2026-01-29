Naufrago 69enne sopravvive 11 giorni alla deriva nel Mediterraneo

AGI - Per undici giorni è andato alla deriva su una barca a vela senza possibilità di manovra: un 69enne è stato salvato dalla marineria spagnola quando ormai aveva perso le speranze. Aveva lasciato il porto di Gandia, nella Spagna orientale, diretto alla città di Guardamar del Segura, un viaggio di circa 150 chilometri.
Comunicazioni interrotte il 17 gennaio
Quando, il 17 gennaio, si erano interrotte le comunicazioni, erano stata lanciata un'operazione di soccorso con imbarcazioni e aerei. Ma le ricerche, infruttuose, erano state interrotte il 22 gennaio ed era stato diramato un'allerta alle navi che incrociavano nella zona. Mentre le speranze svanivano, un aereo dell'agenzia europea Frontex ha avvistato la barca a vela e una persona che chiedeva aiuto" a circa 53 miglia nautiche a nord-est di Bejaia, in Algeria.
Una nave vicina, la portarinfuse battente bandiera di Singapore "Thor Confidence", lo ha tratto in salvo e domani lo porterà nella città portuale di Algeciras, nel sud della Spagna. L'anziano velista era "in buone condizioni".
Il servizio di soccorso marittimo ha pubblicato sui social le foto della piccola barca a vela bianca ormeggiata alla nave più grande. Non è chiaro come la barca a vela sia finita alla deriva per centinaia di chilometri dalla rotta prevista, né come l'uomo sia sopravvissuto così a lungo in alto mare.
