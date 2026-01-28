Melania Trump suona la campanella di Wall Street

AGI - E' stata Melania Trump a suonare, in via eccezionale, la campanella alla consueta cerimonia di apertura della Borsa di New York. La first lady ha così celebrato l'uscita del suo prossimo documentario, "Melania", che sarà presentato in anteprima al Kennedy Center il 30 gennaio prima di essere disponibile su Amazon Prime.
First Lady Melania Trump rings the bell to open the New York Stock Exchange! @FLOTUS pic.twitter.com/iqFDWInAVl— The White House (@WhiteHouse) January 28, 2026
Il ruolo di Melania secondo la Casa Bianca
Il suono della campanella rappresenta anche un gesto simbolico per coronare "il primo anno del secondo mandato della coppia alla Casa Bianca". Nel corso degli ultimi dodici mesi" si legge in una nota diffusa hei giorni scorso dall’amministrazione americana Melania "ha cercato di ridefinire il proprio ruolo istituzionale attraverso un’agenda focalizzata sulla tutela dell’infanzia e sull'integrazione delle nuove tecnologie nel tessuto sociale".
Tra i pilastri di questa attività legislativa, scrive la Casa Bianca, figura "il sostegno al 'TAKE IT DOWN Act', una normativa federale volta a inasprire le protezioni contro i deepfake che colpiscono i minori, affiancata dal lancio della 'Presidential AI Challenge' per promuovere un uso responsabile dell'intelligenza artificiale tra giovani ed educatori".
Sul fronte del welfare, "la First Lady ha promosso l’ordine esecutivo 'Fostering the Future', mirato a creare percorsi di inserimento lavorativo e sociale per i giovani in uscita dal sistema di affidamento, un impegno supportato dallo stanziamento di 25 milioni di dollari nel bilancio fiscale 2026 per le politiche abitative".
Le iniziative diplomatiche
Oltre ai confini nazionali, la signora Trump "ha intrapreso iniziative diplomatiche di alto profilo, guidando sforzi per il ricongiungimento delle famiglie separate dal conflitto in Ucraina e Russia e istituendo, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la coalizione globale 'Fostering the Future Together'.
Nel film "Melania", si raccontano anche i venti giorni che precedettero l'inaugurazione presidenziale del 2025, con gli attraverso lo sguardo diretto della First Lady americana.