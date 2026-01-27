L'appello di Melania Trump sul Minnesota, 'chiedo unità'
L'appello di Melania Trump sul Minnesota, "chiedo unità" (video)

Sono contraria alla violenza", ha detto la fist lady americana invitando i manifestanti a “protestare pacificamente”
Melania Trump durante il suo messaggio alla nazione
Minnesota
AGI - Melania Trump ha invocato “unità” all'indomani della decisione del marito di ammorbidire i toni del confronto con il governatore del Minnesota e il sindaco di Minneapolis sull'uccisione di Alex Pretti.

Melania richiama all'unità

"Dobbiamo unirci" ha detto la First Lady durante la sua partecipazione a 'Fox and Friends', "Io chiamo all'unità. So che mio marito, il Presidente, ha avuto ieri un’ottima telefonata con il governatore e il sindaco, e stanno lavorando insieme per rendere la situazione pacifica e senza rivolte. Sono contraria alla violenza". Melania ha anche esortato i manifestanti a “protestare pacificamente”.

"Con i Biden sono in buoni rapporti"

Melania Trump ha poi definito i Biden, Joe e Jill, “molto carini” e parlato di una “bella relazione” con l’ex coppia presidenziale. La first lady ha fatto questo commento a Fox News, rispondendo a una domanda su come fosse stato il passaggio di consegne alla Casa Bianca un anno fa, di cui si parla nel docufilm “Melania” in uscita venerdì.

Il marito, Donald Trump, non manca di attaccare e insultare il suo predecessore in ogni evento pubblico.

