L'appello di Melania Trump sul Minnesota, 'chiedo unità'

AGI - Melania Trump ha invocato “unità” all'indomani della decisione del marito di ammorbidire i toni del confronto con il governatore del Minnesota e il sindaco di Minneapolis sull'uccisione di Alex Pretti.
Melania richiama all'unità
"Dobbiamo unirci" ha detto la First Lady durante la sua partecipazione a 'Fox and Friends', "Io chiamo all'unità. So che mio marito, il Presidente, ha avuto ieri un’ottima telefonata con il governatore e il sindaco, e stanno lavorando insieme per rendere la situazione pacifica e senza rivolte. Sono contraria alla violenza". Melania ha anche esortato i manifestanti a “protestare pacificamente”.
FULL INTERVIEW: First Lady Melania Trump joins @foxandfriends for an exclusive interview to discuss her calls for peace in Minnesota, the federal response to the severe winter storm and her new upcoming film, "MELANIA." pic.twitter.com/Nfa35mgPHI— Fox News (@FoxNews) January 27, 2026
"Con i Biden sono in buoni rapporti"
Melania Trump ha poi definito i Biden, Joe e Jill, “molto carini” e parlato di una “bella relazione” con l’ex coppia presidenziale. La first lady ha fatto questo commento a Fox News, rispondendo a una domanda su come fosse stato il passaggio di consegne alla Casa Bianca un anno fa, di cui si parla nel docufilm “Melania” in uscita venerdì.
Il marito, Donald Trump, non manca di attaccare e insultare il suo predecessore in ogni evento pubblico.