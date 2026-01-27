L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana 

AGI - L'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Affari esteri di Teheran dopo che il ministro Antonio Tajani ha annunciato che proporrà l'inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea. Lo ha riferito il Teheran Times.
Amadei è stata convocata da Ali Reza Yousefi, direttore generale per l'Europa occidentale. La Farnesina ha confermato la convocazione dell'ambasciatrice Amadei, per protesta contro le dichiarazioni del ministro degli Esteri sui Pasdaran. Yousefi ha definito quelle di Tajani "dichiarazioni irresponsabili". I Guardiani della Rivoluzione, ha spiegato a quanto riferiscono i media iraniani, sono "parte delle forze armate ufficiali della Repubblica Islamica dell'Iran" e "qualsiasi sanzione avrà conseguenze dannose". Dunque, è stata la richiesta, l'Italia dovrebbe "rivedere il suo atteggiamento avventato".
Che cosa aveva detto Tajani?
Qualche giorno fa, al Question Time al Senato, il ministro degli Esteri aveva affermato come l'Italia fosse favorevole a "un nuovo pacchetto di sanzioni incisive ed efficaci" nei confronti dei Pasdaran responsabili della "repressione" delle proteste in Iran e stesse "valutando se inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche" complessivamente i Guardiani della Rivoluzione islamica. Per Tajani, il gruppo è "una milizia che da sempre ha un ruolo di primo piano nella repressione interna, nell'attività di destabilizzazione regionale. Siamo al fianco di chi si batte pacificamente per la libertà e la democrazia, pagando un altissimo prezzo di sangue, sofferenze, carcerazioni e torture. La brutale repressione da parte del regime di Teheran è assolutamente inaccettabile. Gli arresti arbitrari, l'uso brutale della forza contro i manifestanti, le limitazioni della libertà di espressione e di informazione devono cessare al più presto", aveva affermato Tajani, ricordando poi che la settimana precedente la convocazione dell'ambasciatore iraniano "per ribadire in maniera formale la nostra condanna alla repressione".
La reazione di Israele
Israele aveva ringraziato Tajani per la sua presa di posizione sui Pasdaran. Gideon Sàar, ministro degli Esteri di Israele, aveva scritto: "Esprimo il mio apprezzamento per questa importante dichiarazione del Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e invito nuovamente l'UE a prendere la decisione necessaria e morale di designare le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran come organizzazione terroristica".