Seul accusa, la Corea del Nord ha lanciato un missile verso il Mar del Giappone

AGI - La Corea del Nord ha lanciato un "proiettile" verso il Mar del Giappone: lo ha riferito l'esercito della Corea del Sud. Anche il ministero della Difesa del Giappone ha indicato su X di aver rilevato un presunto lancio di missile balistico dalla Corea del Nord. In una comunicazione separata, lo Stato maggiore congiunto delle forze armate sudcoreane ha riferito che Pyongyang ha sparato almeno un proiettile non identificato in direzione del Mare dell’Est, noto in Giappone come Mare del Giappone, precisando che il lancio è stato individuato senza fornire ulteriori dettagli.
Se il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord in direzione del Mar del Giappone venisse confermato, sarebbe il secondo test condotto da Pyongyang dall'inizio dell'anno.
Un rapporto di agosto del Center for Strategic and International Studies (Csis) afferma che la Corea del Nord ha costruito una serie di basi operative missilistiche non dichiarate che non fanno parte di alcun processo di demitizzazione. Lo scorso 4 gennaio, una salva di missili è stata lanciata dal regime nord-coreano poche ore prima della partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per un vertice in Cina, e poco dopo la cattura da parte degli Stati Uniti del presidente venezuelano Nicolas Maduro.
La Corea del Nord ha intensificato i suoi test missilistici negli ultimi anni. Secondo gli analisti, questa campagna mira a migliorare le sue capacità di attacco di precisione, sfidare gli Stati Uniti e la Corea del Sud e testare le armi prima di esportarle potenzialmente in Russia.
A breve congresso del Partito dei Lavoratori di Corea
Pyongyang si sta inoltre preparando a tenere un congresso del Partito dei Lavoratori di Corea al potere nelle prossime settimane, il primo in cinque anni, dove i responsabili politici discuteranno i plani di sviluppo economico e militare per il prossimo quinquiennio. In previsione di questo incontro cruciale, il leader Kim Jong Un ha ordinato l'espansione e la modernizzazione della produzione missilistica del Paese. Nel 2024, la Federazione degli scienziati americani Fas ha stimato che la Corea del Nord dispone di materiale sufficiente per produrre fino a 90 testate nucleari, ma che probabilmente ne ha assemblate meno, più vicine a 50