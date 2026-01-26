Usa, le differenze tra Ice e Border Patrol

AGI - Le operazioni anti-immigrazione in corso in Minnesota, che hanno scatenato proteste diffuse e critiche per i metodi violenti messi in campo dagli agenti, vengono spesso attribuite indistintamente sia alla US Border Patrol, la polizia di frontiera, sia all'Immigration Customs and Enforcement (Ice).
Entrambe sono agenzie federali preposte all'applicazione delle leggi sull'immigrazione, dipendenti dal dipartimento della Sicurezza interna (Dhs). Hanno entrambe l'autorità di detenere e arrestare persone per violazioni delle leggi sull'immigrazione e indossano uniformi simili, il che può rendere difficile distinguerle.
L'infermiere di 37 anni Alex Pretti morto durante le manifestazioni a Minneapolis è stato ucciso dalla polizia di frontiera, mentre Renee Good, due settimane prima, era morta per mano di un agente dell'Ice. Entrambe le agenzie si sono espanse e hanno ricevuto iniezioni di denaro dal presidente Donald Trump e dal Dhs per sostenere la nuova politica sull'immigrazione della Casa Bianca. Le due agenzie differiscono, però, per alcuni aspetti fondamentali.
Missione
La missione dell'Ice si concentra sulle indagini penali, sul controllo dell'immigrazione e sulle operazioni di espulsione all'interno degli Stati Uniti. La US Border Patrol ha come compito principale proteggere i confini degli Stati Uniti: opera soprattutto lungo le frontiere terrestri (Messico e Canada); controlla anche le zone costiere e remote vicino ai confini e si occupa di prevenire ingressi illegali, traffico di droga e contrabbando; agisce prima o al momento dell'ingresso nel Paese. Gli agenti della Border Patrol sono legalmente autorizzati a operare all'interno degli Stati americani anche se non si trovano in prossimità di un confine internazionale.
Struttura
La Border Patrol dipende dalla Customs and Border Protection (Cbp) degli Stati Uniti, che gestisce sia le dogane che l'immigrazione alla frontiera e che rientra sempre sotto il dipartimento della Sicurezza interna (Dhs). L'Ice, invece, è un'agenzia a sè stante, facente capo direttamente al Dhs.
Ppplicazione della legge
Gli agenti della Border Patrol sono principalmente coinvolti nell'arresto delle persone che tentano di attraversare il confine o ai posti di blocco, mentre il ruolo dell'Ice è più investigativo e a lungo termine, secondo il Migration Policy Institute. L'Ice si occupa di far rispettare le leggi sull'immigrazione dopo l'ingresso negli Usa; indaga su persone che vivono illegalmente negli Stati Uniti; effettua ispezioni sui luoghi di lavoro, si occupa di identificare, arrestare e trattenere i non cittadini che violano le leggi sull'immigrazione degli Stati Uniti. Combatte anche reati transnazionali, come traffico di esseri umani, frodi e contrabbando.
L'Ice non ha bisogno di mandati dei giudici per effettuare arresti, ma ne avrebbe bisogno per entrare nelle case private e perquisirle. Una condizione che sembra superata da un memorandum interno del 2025, svelato dall'Associated Press, che consente agli agenti di entrare nelle abitazioni senza l'approvazione di un giudice, aggirando la protezione del Quarto Emendamento contro le perquisizioni arbitrarie. La Border Patrol può effettuare perquisizioni senza mandato o sospetto entro 100 miglia (160 chilometri) dal confine. Minneapolis si trova a circa 480 chilometri dal confine.