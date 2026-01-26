Cuba nel mirino Usa, il Cremlino mette in guardia: “Scenario allarmante”

AGI - Il Cremlino oggi ha definito "allarmanti" le notizie di un possibile embargo totale degli Stati Uniti su Cuba, volto a ottenere un cambio di regime sull'isola. "Abbiamo letto molte notizie al riguardo. È allarmante", ha detto il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov ai media locali. Allo stesso tempo, ha aggiunto, "Sappiamo che i nostri compagni cubani sono pienamente determinati a difendere i loro interessi e la loro indipendenza".
"Apprezziamo molto anche le nostre relazioni bilaterali con Cuba", ha osservato. Secondo Politico, l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta valutando l'imposizione di un embargo totale per impedire all'isola caraibica di ricevere petrolio. La settimana scorsa, Donald Trump ha lanciato un avvertimento per L'Avana su Truth: "Il Venezuela ora ha gli Stati Uniti d'America, l'esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo faremo. NON CI SARÀ PIÙ PETROLIO O DENARO A CUBA - ZERO! Suggerisco vivamente che raggiungano un accordo, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI".
Le tattiche dell'amministrazione Trump
L'amministrazione Trump sta valutando nuove tattiche per promuovere un cambio di regime a Cuba, tra cui l'imposizione di un blocco totale delle importazioni di petrolio nel paese caraibico. Escalation auspicata da alcuni critici del governo cubano all'interno dell'amministrazione e sostenuta dal Segretario di Stato Marco Rubio. Non è stata ancora presa una decisione sull'approvazione di tale iniziativa, ma potrebbe rientrare nella serie di possibili azioni presentate al presidente Donald Trump per imporre la fine del governo comunista cubano, scrive Politico.
La posizione della Russia e gli accordi
Il ministro degli Interni russo Vladimir Kolokoltsev ha incontrato la scorsa settimana lo storico leader cubano Raul Castro durante la sua visita sull'isola. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente dichiarato al Cremlino che Mosca è solidale con la "determinazione dell'Avana a difendere la propria sovranità e indipendenza", pur astenendosi dal criticare Trump per la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro, alleato chiave del regime di Castro. La Russia, uno dei principali partner commerciali dell'isola, ha firmato un accordo di cooperazione militare con Cuba nel marzo 2025.