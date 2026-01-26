Colloqui costruttivi ad Abu Dhabi. Il Cremlino: 'Ma c'è molto da fare'

AGI - Il Cremlino ha affermato che i colloqui trilaterali negli Emirati Arabi Uniti, mediati dagli Stati Uniti, tra negoziatori russi e ucraini si sono svolti in uno "spirito costruttivo", ma che c'è ancora "molto lavoro da fare". "Sarebbe un errore aspettarsi risultati significativi dai contatti iniziali ma il fatto stesso che questi contatti siano iniziati in uno spirito costruttivo può essere considerato positivo. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da fare", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.
L'incontro di due giorni ad Abu Dhabi, venerdì e sabato, è stato il primo incontro tra i negoziatori di Mosca e Kiev per discutere di un piano promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. I colloqui trilaterali negli Emirati Arabi Uniti riprenderanno il primo febbraio, secondo un funzionario statunitense.
Reazioni e ostacoli nei negoziati
"Non direi che ci sia stata alcuna cordialità, è difficilmente possibile in questa fase", ha detto Peskov. "Ma se si cerca di ottenere qualcosa attraverso i negoziati, bisogna parlare in modo costruttivo". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in precedenza che durante l'incontro di Abu Dhabi "si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive". Alla vigilia del secondo giorno, droni e missili russi hanno interrotto l'erogazione di energia elettrica a milioni di persone a temperature sotto lo zero, spingendo Kiev ad accusare Mosca di minare i negoziati.
Bilancio degli attacchi notturni e controffensive
Intanto, nel corso della scorsa notte, la Russia ha attaccato l'Ucraina con un totale di 138 droni a lungo raggio, 110 dei quali sono stati neutralizzati dalle difese aeree ucraine, secondo il rapporto dell'Aeronautica militare ucraina. Altri 21 droni hanno colpito undici diverse località in Ucraina, non specificate nel rapporto. Contemporaneamente, Andriy Kovalenko, capo del Centro di contro-disinformazione del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina, ha riferito in una breve dichiarazione sul suo canale Telegram di un attacco notturno a una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, nella Russia meridionale. Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto 40 droni ucraini durante la notte, la maggior parte dei quali nella Russia meridionale.