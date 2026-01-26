Attacco armato in Guanajuato: 11 morti su un campo da calcio



Il blitz della criminalità organizzata nello Stato centrale di Guanajuato, uno dei più violenti del Paese

Mario Armas / AFP - Un membro della Guardia Nazionale sulla scena del crimine dove almeno 11 persone sono state uccise e altre 12 ferite durante un attacco armato a un campo da calcio a Salamanca, nello Stato di Guanajuato
AGI - Un attacco armato ha causato almeno 11 morti e 12 feriti su un campo da calcio nello Stato centrale messicano di Guanajuato, uno dei più violenti del Paese, dove sono attivi gruppi criminali organizzati. A renderlo noto sono le autorità locali.

L'attacco è avvenuto nella città di Salamanca, le cui autorità hanno dichiarato di essere alla ricerca dei responsabili.

Dettagli sulle vittime e ritrovamenti precedenti

Undici le persone uccise, hanno confermato le autorità locali: 10 sono morte sul posto, l'undicesima mentre riceveva cure mediche in ospedale. I feriti da colpi d'arma da fuoco, attualmente in cura, sono 12. Sabato sera, quattro sacchi contenenti resti umani erano stati trovati abbandonati nella stessa città.

Il contesto di Guanajuato e la criminalità organizzata

Guanajuato è un polo industriale con stabilimenti di assemblaggio di auto e numerose attrazioni turistiche, dove – secondo gli analisti – diversi gruppi della criminalità organizzata si contendono il controllo del traffico di droga e di carburante.

Le promesse del governo sul tasso di omicidi

All'inizio di quest'anno, il governo di Claudia Sheinbaum ha promesso che il tasso di omicidi del Paese avrebbe raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni.

