Attacco armato in Guanajuato: 11 morti su un campo da calcio

AGI - Un attacco armato ha causato almeno 11 morti e 12 feriti su un campo da calcio nello Stato centrale messicano di Guanajuato, uno dei più violenti del Paese, dove sono attivi gruppi criminali organizzati. A renderlo noto sono le autorità locali.
L'attacco è avvenuto nella città di Salamanca, le cui autorità hanno dichiarato di essere alla ricerca dei responsabili.
Dettagli sulle vittime e ritrovamenti precedenti
Undici le persone uccise, hanno confermato le autorità locali: 10 sono morte sul posto, l'undicesima mentre riceveva cure mediche in ospedale. I feriti da colpi d'arma da fuoco, attualmente in cura, sono 12. Sabato sera, quattro sacchi contenenti resti umani erano stati trovati abbandonati nella stessa città.
Il contesto di Guanajuato e la criminalità organizzata
Guanajuato è un polo industriale con stabilimenti di assemblaggio di auto e numerose attrazioni turistiche, dove – secondo gli analisti – diversi gruppi della criminalità organizzata si contendono il controllo del traffico di droga e di carburante.
Le promesse del governo sul tasso di omicidi
All'inizio di quest'anno, il governo di Claudia Sheinbaum ha promesso che il tasso di omicidi del Paese avrebbe raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni.