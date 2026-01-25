L'Ucraina attacca la centrale russa di Belgorod

AGI - All'indomani dei colloqui trilaterali Russia-Ucraina-USA ad Abu Dhabi, a Belgorod la centrale termoelettrica è bersaglio delle forze ucraine, in quello che viene descritto dai media locali come l'attacco "più massiccio" alla città russa dall'inizio della guerra. Ad Abu Dhabi, Kiev e Mosca non sono riuscite a raggiungere una tregua energetica, proposta da alcuni, quindi l'Ucraina ha risposto per le rime ai pesanti attacchi di Mosca alle infrastrutture energetiche ucraine degli ultimi giorni.
Sulla base di foto e video dei residenti, l'agenzia stampa indipendente Astra ha riferito che "sono state registrate almeno 50 esplosioni", con interruzioni di corrente e acqua segnalate in alcuni distretti. "Secondo le nostre informazioni, la città di Belgorod è stata colpita da un massiccio bombardamento, presumibilmente da parte dell'HIMARS. Non ci sono vittime, ma ci sono danni agli impianti energetici", ha scritto il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov.
Ferito anche un bambino
Ha attribuito i danni agli impianti energetici al sistema missilistico ad alta mobilità (HIMARS), di fabbricazione statunitense. "Durante il massiccio bombardamento, 24 munizioni sono state sparate contro Belgorod. Impianti energetici e nove veicoli sono stati danneggiati. Il personale del Ministero delle Emergenze ha anche spento un incendio in una dependance di una proprietà privata", ha scritto il governatore. "Un drone delle Forze Armate ucraine è inoltre esploso all'esterno di un'abitazione privata nella cittadina di Krasnaya Yaruga, nella regione russa di Belgorod, e tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite", ha ancora riferito. In tutto, i militari russi hanno abbattuto 31 missili dei sistemi di artiglieria ad alta mobilità HIMARS e 68 droni ad ala fissa delle Forze armate ucraine nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il ministero della Difesa. L'attacco di Kiev è stato attuato mentre l'Ucraina è ancora alle prese con diffuse interruzioni dei servizi di elettricità e di riscaldamento dopo i numerosi attacchi russi alla rete energetica del Paese il 9, 20 e 24 gennaio. Questa mattina, le autorità hanno dichiarato che oltre 1.670 edifici a Kiev rimangono senza riscaldamento e quasi un milione senza elettricità dopo l'attacco di ieri. Dopo l'attacco del 9 gennaio, il Cremlino ha suggerito che colpire la rete energetica ucraina a temperature sotto lo zero fosse finalizzato a spingere Kiev a fare concessioni nei colloqui di pace.
Zelensky insiste sulle difese missilistiche
"Ogni attacco massiccio da parte della Russia può rivelarsi devastante. Ecco perché i missili per i sistemi di difesa aerea sono necessari ogni giorno e continuiamo a lavorare con gli Stati Uniti e l'Europa per garantire una maggiore protezione dei nostri cieli". Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che i principali obiettivi della Russia sono il settore energetico, le infrastrutture critiche e gli edifici residenziali. "Solo questa settimana, i russi hanno lanciato più di 1.700 droni d'attacco, oltre 1.380 bombe aeree guidate e 69 missili di vario tipo", ha precisato il leader di Kiev, impegnato in una missione in Lituania. "Oggi a Vilnius ci stiamo coordinando con i nostri partner nella regione: Lituania e Polonia. Stiamo lavorando con ogni leader per rafforzare l'Ucraina. Tutti devono comprendere chiaramente la minaccia proveniente dalla Russia, e sono le nostre nazioni a capirla meglio. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando a rimanere forti", ha aggiunto Zelensky.
La missione di Zelensky a Vilnius
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, è arrivato nella capitale lituana, Vilnius, per un incontro trilaterale con i suoi omologhi lituano e polacco. A Vilnius Zelensky parteciperà alle commemorazioni del 163esimo anniversario della Rivolta di Gennaio contro l'Impero Russo, insieme ai presidenti di Lituania, Gitanas Nausda, e Polonia, Karol Nawrocki. Al loro arrivo, Zelensky e la moglie sono stati ricevuti al palazzo Presidenziale dal presidente lituano e dalla first lady lituana, Diana Nausedienene, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica lituana Lrt. L'ordine del giorno ufficiale prevede un incontro delle delegazioni di entrambi i paesi al palazzo presidenziale, al termine del quale i presidenti ucraino e lituano, insieme al capo di Stato polacco, parteciperanno alla messa nella cattedrale di Vilnius. Nell'ambito di questa visita, si terrà un incontro trilaterale tra Zelensky, Nawrocki e Nausda nel formato del Triangolo di Lublino, nel quale i presidenti discuteranno dell'attuale situazione di sicurezza, nonché dei negoziati in corso sui parametri per porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Questo incontro si svolge all'indomani dei colloqui di due giorni ad Abu Dhabi tra alti rappresentanti di Russia, Ucraina e Stati Uniti.