Panda via da Tokyo, in crisi i rapporti Giappone-Cina

AGI - Gli amanti dei panda a Tokyo hanno salutato la coppia di animali estremamente popolari che sta per tornare in Cina, lasciando il Giappone senza questi esemplari per la prima volta in mezzo secolo. Prestati nell'ambito del programma cinese di "diplomazia dei panda", i caratteristici animali bianco e nero simboleggiano l'amicizia tra Pechino e Tokyo sin dalla normalizzazione dei rapporti diplomatici nel 1972.
Alcuni visitatori dello zoo di Ueno, nella capitale, sono stati immortalati dalle tv con le lacrime agli occhi mentre guardavano gli unici due panda del Giappone, Lei Lei e Xiao Xiao, sgranocchiare bambù. Si prevede che gli animali partano per la Cina martedì, a seguito del deterioramento delle relazioni tra le due maggiori economie asiatiche.
Il desiderio di un ritorno
«Credo che vedere i panda possa contribuire a creare un legame anche con la Cina, quindi in questo senso mi piacerebbe molto che i panda tornassero in Giappone», ha detto il generale Takahashi, 39 anni, residente a Tokyo, che ha visitato lo zoo con la moglie e la figlia di due anni.
Il contesto politico e l'addio
L'improvviso ritorno dei panda è stato annunciato il mese scorso dopo che la premier conservatrice giapponese, Sanae Takaichi, aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan. Il suo commento ha provocato l'ira di Pechino, che considera l'isola un proprio territorio. I 4.400 fortunati vincitori di una lotteria online si sono alternati a vedere i gemelli di quattro anni allo zoo di Ueno, mentre altri si radunavano nelle vicinanze, molti dei quali indossavano magliette, borse e bambole a tema panda per celebrare il momento.
Implicazioni future e relazioni bilaterali
La loro partenza potrebbe non essere motivata da ragioni politiche, ma se i panda tornassero in Giappone in futuro, simboleggerebbe il miglioramento delle relazioni, ha affermato Masaki Ienaga, professore alla Tokyo Woman's Christian University ed esperto di relazioni internazionali con l'Asia orientale. «In futuro... se ci saranno intenzioni di migliorare i rapporti bilaterali da entrambe le parti, è possibile che il ritorno dei panda venga preso in considerazione», ha detto.