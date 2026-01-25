L'Iran teme un attacco. Khamenei in un bunker

AGI - In Iran la tensione è sempre più alta e sale il livello di allerta per un attacco che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Lo ha affermato Salar Velayatmadar, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento, le cui dichiarazioni vengono rilanciate dal sito d'informazione Iran International. "Ora non c'è nessuno scontro a fuoco, ma c'è una guerra mediatica, una guerra politica e una guerra di risoluzioni. Una guerra militare potrebbe scoppiare da un momento all'altro", ha detto Velayatmadar. Riprendendo la narrazione di altri funzionari della Repubblica Islamica, ha attribuito la rivoluzione nazionale iraniana al "nemico" e ha avvertito che "il Mossad e altri servizi dissidenti hanno attivato i propri uomini".
Nelle scorse ore, in Israele il canale 13 ha riferito che le Forze di Difesa israeliane (IDF) hanno completato i preparativi e aumentato la loro disponibilità a sostenere un potenziale attacco militare degli Stati Uniti contro l'Iran, qualora tale decisione fosse presa. Il servizio d'informazione ha indicato che le unità e le strutture di comando pertinenti sono state messe in allarme rafforzato per rispondere a eventuali sviluppi, riflettendo un maggiore coordinamento operativo e una pianificazione di emergenza in mezzo alle tensioni regionali. Questa notizia è giunta dopo il lungo colloquio intercorso in Israele tra l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), e il capo di stato maggiore delle IDF, Eyal Zamir.
Khamenei in un bunker e l'armata di Trump
Al contempo, diversi media, tra cui il Jerusalem Post, hanno riferito che la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, si è nascosta in un bunker per paura di essere uccisa dalle forze statunitensi in attacchi aerei. La notizia è arrivata il giorno dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che un' "armata" di navi statunitensi è diretta in Medio Oriente, nel contesto delle lunghe e mortali proteste di massa in Iran. Secondo il Post, Massud Khamenei, il terzo figlio dell'ayatollah, ha assunto la supervisione delle operazioni quotidiane della Guida Suprema e ora funge da principale canale di comunicazione con i rami esecutivi del regime.
L'avvertimento di Pakpour e la prontezza dei Guardiani della Rivoluzione
Nournews, un'agenzia di stampa vicina al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, ha riportato sul suo canale Telegram che il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, il generale Mohammad Pakpour, ha avvertito gli Stati Uniti e Israele "di evitare qualsiasi errore di valutazione". "Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche e il caro Iran sono più pronti che mai, con il dito sul grilletto, a eseguire gli ordini e le direttive del Comandante in Capo", ha affermato Pakpour, citato da Nournews.
Nuova tensione e proteste popolari in Iran
La tensione è nuovamente alta tra l'Iran e gli Stati Uniti per la sanguinosa repressione delle proteste popolari iniziate il 28 dicembre, innescate dal crollo della valuta iraniana, il rial, con un bilancio di diverse migliaia di vittime e arresti.