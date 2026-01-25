Gli inviati Rai 'minacciati' dall'Ice a Minneapolis, è polemica

AGI - Due inviati della trasmissione Rai 'In Mezz'ora' sono stati minacciati da agenti della polizia federale anti-immigrazione Ice mentre si trovavano a Minneapolis per documentare le tensioni nella metropoli americana. "Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall'auto", si sente dire da un agente nel video ripreso dall'auto su cui viaggiavano Laura Cappon e Daniele Babbo, mandato poi in onda dalla loro trasmissione.
Dalle immagini sembra che due vetture dell'Ice blocchino l'auto dei giornalisti che li stava seguendo mentre in città è altissima la tensione per l'uccisione dell'infermiere italo-americano Alex Pretti, piazzandosi una davanti e l'altra dietro. "Ci hanno intrappolato", commenta la donna alla guida dell'auto dei giornalisti. Poi dalla vettura davanti esce un agente che chiede alla conducente di abbassare il finestrino ma lei si rifiuta: "No, non abbasso il finestrino, non stiamo facendo nulla di male", è la sua risposta mentre i due giornalisti si qualificano come "Italian press".
"Questo è l'unico avvertimento se continuate a seguirci da questo momento in poi", afferma l'agente, "siete registrati".
Polemiche politiche
Dopo che è andato in onda il video, ci sono state numerose prese di posizione politiche. "Le minacce rivolte dagli agenti federali dell'Ice ai giornalisti italiani della Rai rappresentano un fatto gravissimo", ha denunciato Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare, "un'intimidazione diretta, violenta, inaccettabile contro chi stava semplicemente facendo il proprio lavoro: documentare e informare".
"Anche due giornalisti italiani", ha affermato il responsabile Esteri Peppe Provenzano, "sono stati minacciati dalla polizia politica di Trump. A loro va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Al Governo Meloni, se ha un minimo di orgoglio nazionale, chiediamo di protestare formalmente e prendere le distanze una volta per tutte. Di "salto di qualità inquietante" ha parlato Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde che denuncia la "deriva autoritaria alimentata dall'amministrazione Donald Trump, che tra violenze, repressione e minacce ai giornalisti sta spingendo l'America verso una frattura da guerra civile strisciante".
Solidarietà ai giornalisti è stata espressa anche dalla deputata e vicesegretario di Forza Italia, Deborah Bergamini: "Esprimo solidarietà e vicinanza agli inviati Rai minacciati da agenti dell'Ice. Per noi di Forza Italia la libertà d'informazione è un valore irrinunciabile e universale, per questo motivo non possiamo mai rimanere indifferenti quando essa viene intaccata".