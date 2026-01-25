E' morto William Foege, il medico che sradicò il vaiolo

AGI - William H. Foege, che sviluppò la strategia vaccinale contribuendo a debellare il vaiolo negli Anni '70, uno dei più grandi trionfi mondiali in materia di salute pubblica, e che guidò la risposta tempestiva degli Stati Uniti all'epidemia di Aids in qualità di direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), è morto ieri sera nella sua casa di Atlanta. Aveva 89 anni.
Il dottor Mark Rosenberg, amico e collega, ha affermato che la causa è stata l'insufficienza cardiaca congestizia. Lo riporta il New York Times.
Un pioniere della sanità pubblica
Tra i professionisti della sanità pubblica, Foege era pressoché senza pari: un grande funzionario della sanità pubblica, un campo che molti ritengono ora sotto assedio da parte dell'amministrazione Trump. I suoi successori al Cdc, la principale agenzia di sanità pubblica del Paese, si sono spesso rivolti a lui per chiedere consiglio. Nel 2012, il presidente Barack Obama gli ha conferito la medaglia presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza nazionale conferita a un civile. Come direttore del Cdc sotto due presidenti - Jimmy Carter, democratico, e Ronald Reagan, repubblicano - il dottor Foege ha proposto una visione ampia per l'agenzia. L'ha incaricata di concentrarsi sulla lotta contro le cause di morte, oltre alle malattie infettive, includendo anche gli incidenti stradali e la violenza armata, causando un conflitto tra il Cdc e la National Rifle Association e i repubblicani di Capitol Hill. Dopo aver lasciato l'agenzia nel 1983, creò programmi che incrementarono notevolmente le vaccinazioni infantili su scala globale.
L'impegno in Africa contro il vaiolo
Figlio di un pastore dell'Iowa, Foege prestava servizio come medico missionario della Chiesa luterana in Africa quando, nel 1966, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lanciò un programma internazionale per sradicare il vaiolo. Il programma dell'Oms in Africa occidentale e centrale era inizialmente gestito dal Cdc, che reclutava quanti più medici possibile per contribuire all'avvio di un progetto di eradicazione nella Nigeria orientale. Foege, che a 29 anni aveva conseguito un master in sanità pubblica solo l'anno prima, era stato invitato a partecipare.
La lotta al vaiolo in Africa occidentale
Insieme alla moglie e al figlio piccolo, si trasferì a Enugu, il capoluogo della regione. Lì lavorando come consulente con il Donald A. Henderson, responsabile del programma contro il vaiolo dell'Oms, e Donald Millar, direttore del progetto di eradicazione del Cdc nell'Africa occidentale, Foege formò e dispiegò team di specialisti determinati a vaccinare il maggior numero possibile di persone. All'epoca, l'Africa occidentale era considerata la regione con il più alto tasso di vaiolo al mondo. Altamente contagioso, spesso deturpante e mortale, il vaiolo ha ucciso fino a 500 milioni di persone nel corso della storia.
La strategia della vaccinazione ad anello
L'approccio moderno convenzionale per controllare la malattia era la vaccinazione di tutti gli abitanti di una regione infetta. Era efficace però finché c'era una fornitura adeguata di vaccino. Nel dicembre 1966, il dottor Foege fu chiamato a controllare un'epidemia di vaiolo a 145 chilometri a est di Enugu.
Tuttavia, non riuscendo a reperire una quantità sufficiente di vaccino per inoculare tutti gli abitanti della zona, propose un approccio chirurgico più efficace: col suo team costruì un anello di contenimento attorno al focolaio iniziale, arrestando la diffusione della malattia. Il dottore ha poi spiegato che la strategia, ora nota come "vaccinazione ad anello", si basava sui principi appresi da giovane quando trascorreva le estati a combattere gli incendi boschivi nell'Ovest americano. Le squadre dei vigili del fuoco lavoravano per estinguere il fuoco al cuore, cercando al contempo di prevenirne la propagazione costruendo linee di fuoco, perimetri ripuliti dalla vegetazione, spesso fino al terreno nudo.