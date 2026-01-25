Il generale più anziano della Cina accusato di corruzione e spionaggio

AGI - Il generale più anziano della Cina, il 75enne Zhang Youxia, è accusato di aver fatto trapelare agli Stati Uniti informazioni sul programma di armi nucleari del Paese e di aver accettato tangenti per atti ufficiali, tra cui la promozione di un ufficiale a ministro della Difesa, hanno affermato persone a conoscenza di un briefing di alto livello sulle accuse: lo rivela il Wall Street Journal.
Il briefing, a cui hanno partecipato sabato mattina alcuni degli ufficiali di più alto rango dell'esercito, è avvenuto poco prima che il Ministero della Difesa Nazionale cinese annunciasse l'indagine sul generale Zhang Youxia, un tempo considerato l'alleato militare più fidato del leader cinese Xi Jinping. Non sono stati forniti molti dettagli, oltre a l fatto che si tratta di un'indagine su gravi violazioni della disciplina del partito e delle leggi statali.
Le accuse
Ma le persone a conoscenza del briefing, che non è stato reso pubblico fino ad ora, hanno affermato che Zhang è sotto inchiesta per aver presumibilmente formato cricche politiche, un'espressione che descrive i tentativi di costruire reti di influenza che minano l'unità del partito, e per aver abusato della sua autorità all'interno del massimo organo decisionale militare del Partito Comunista, noto come Commissione militare centrale. Le autorità stanno inoltre esaminando attentamente la sua supervisione su una potente agenzia responsabile della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento di materiale militare.
Secondo quanto "riferito da chi ha familiarità con il briefing", scerive il giornale, Zhang avrebbe accettato ingenti somme di denaro in cambio di promozioni ufficiali in questo sistema di approvvigionamento ad alto budget. L'accusa più scioccante rivelata durante il briefing a porte chiuse, secondo quanto affermato dalle fonti, è stata quella secondo cui Zhang avrebbe fatto trapelare agli Stati Uniti dati tecnici fondamentali sulle armi nucleari della Cina.
Alcune prove contro Zhang sono arrivate da Gu Jun, ex direttore generale della China National Nuclear Corp., una società statale che supervisiona tutti gli aspetti dei programmi nucleari civili e militari della Cina, hanno affermato fonti a conoscenza del briefing. Lunedì scorso Pechino ha annunciato un'indagine su Gu per sospette gravi violazioni della disciplina del partito e delle leggi statali. Durante il briefing di sabato, le autorità hanno rivelato che l'indagine su Gu ha collegato Zhang a una violazione della sicurezza nel settore nucleare cinese, hanno affermato le fonti. I dettagli sulla violazione non sono stati divulgati durante il briefing, hanno aggiunto le fonti.
In una dichiarazione al Wall Street Journal, Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha affermato che la decisione del partito di indagare su Zhang sottolinea che la leadership mantiene "un approccio di copertura totale e tolleranza zero nella lotta alla corruzione". Alcuni analisti sostengono che l'ultima repressione della corruzione e della slealtà nelle forze armate da parte di Xi segna lo smantellamento più aggressivo della leadership militare cinese dai tempi di Mao Zedong.