Come è morto Alex Pretti. Diffusi video in cui è disarmato

AGI - Sono stati diffusi nuovi video che riprendono la dinamica dell'uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, per mano degli agenti federali dell'immigrazione nella città statunitense di Minneapolis. Le immagini mostrano che la vittima ha cercato di proteggere due persone dagli attacchi dei funzionari, che lo hanno quindi aggredito con gas lacrimogeni e, dopo aver lottato con lui, gli hanno sparato.
In un primo video si vede la vittima che affronta gli agenti in mezzo alla strada durante un'operazione mentre registra con il suo telefono, anche se l'uomo indietreggia quando viene spinto da uno degli agenti. In un altro video lo si vede - sempre mentre riprende con il telefono nella mano destra - indicare a un automobilista di procedere, mentre altri due cittadini affrontano gli agenti dell'immigrazione e suonano il fischietto, cosa che è diventata comune in città per avvertire i vicini delle retate contro i migranti su larga scala ordinate dal governo del presidente Donald Trump.
A un certo punto, un agente spinge uno dei due cittadini, che cade a terra, e Pretti cerca di intervenire per proteggere questa persona dalle spinte. A quel punto l'agente spruzza lo spray al peperoncino contro Pretti e gli altri due civili e l'infermiere cerca di proteggere la persona caduta a terra. È allora che diversi agenti circondano Pretti e lottano con lui prima di sparargli più volte mentre è a terra.
Il giallo sull'arma di Pretti
Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, responsabile delle operazioni migratorie, ha assicurato che Pretti era in possesso di un'arma semiautomatica e di caricatori, mentre la stessa segretaria della Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ha affermato in conferenza stampa che la vittima "ha aggredito gli agenti" con "l'intenzione di causare danni" e che stava "brandendo" l'arma. Tuttavia, nessuno dei video pubblicati finora su Internet mostra Pretti in nessuna delle diverse riprese con alcuna arma. In uno dei video sembra che uno degli agenti dell'immigrazione strappi un'arma molto simile a quella che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha dichiarato di aver sequestrato a Pretti (una Sig Sauer semiautomatica da 9 millimetri) pochi secondi prima che iniziassero gli spari. Noem ha assicurato che il governo federale sta indagando su quanto accaduto e che non collaborerà con le autorità dello Stato del Minnesota (dove si trova Minneapolis) né con il suo governatore, Tim Walz, che ha definito inaffidabile. Poche ore prima, Walz aveva assicurato che non avrebbe permesso ai federali di indagare in esclusiva su quanto accaduto, come era già successo meno di tre settimane fa a Minneapolis con la morte di una donna, Renee Good, uccisa da un agente del Servizio Immigrazione e Controllo Dogane (ICE). Le retate su larga scala a Minneapolis - che hanno visto l'arrivo di un numero di agenti federali cinque volte superiore all'intera forza di polizia della città - sono state ordinate dal governo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'inizio di gennaio, quando il documentario di uno youtuber conservatore ha riportato alla ribalta i casi di fondi federali sottratti da asili nido gestiti da membri della comunità somala.
L'analisi dei video e la pistola
Un'analisi di un video effettuata dalla CNN sembra mostrare un agente federale dell'immigrazione che sottrae una pistola ad Alex Pretti poco prima che gli agenti gli sparino mortalmente. Il video mostra un agente che si avvicina al gruppo di altri agenti che cercano di immobilizzare Pretti e recupera un'arma che sembra corrispondere alla pistola che, secondo il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, Pretti possedeva. Si sentono gli agenti gridare "ha una pistola" quando l'agente non identificato infila la mano nella cintura di Pretti mentre il gruppo di agenti cerca di immobilizzarlo. Poco più di un secondo dopo che l'agente emerge con l'arma in mano, si sente uno sparo, seguito da almeno altri 9, secondo i video. Nelle immagini si vedono gli agenti che spruzzano spray al peperoncino contro Alex Pretti prima di immobilizzarlo a terra. Si vede un agente con una giacca grigia che toglie una pistola a Pretti poco prima che gli agenti gli sparino mortalmente. I video mostrano che l'agente che ha recuperato l'arma non aveva nulla in mano prima di avvicinarsi a Pretti. Dai video esaminati dalla CNN non è chiaro se l'agente che ha preso l'arma a Pretti lo abbia detto agli altri una volta che gliel'ha tolta. Non è chiaro nemmeno quale agente abbia sparato per primo a Pretti. In una dichiarazione, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha affermato che un agente ha sparato a Pretti, 37 anni, temendo per la propria vita: "Gli agenti hanno tentato di disarmare il sospetto, ma questi ha opposto una violenta resistenza... Temendo per la propria vita e per quella dei colleghi, un agente ha sparato colpi". In nessuno dei video esaminati dalla CNN si vede Pretti brandire un'arma; all'inizio dell'incontro lo si vede invece con un cellulare in mano. Il capo della polizia di Minneapolis ha affermato che Pretti era ritenuto un possessore legale di armi con permesso di porto d'armi.
Le proteste e le reazioni politiche
L'omicidio con dieci colpi di pistola di un americano di 37 anni, Alex Pretti, il secondo ucciso dagli agenti federali a Minneapolis nel mese di gennaio dopo quella di Renee Good, un'americana uccisa a colpi di pistola il 7 gennaio nella sua auto da un agente dell'ICE nella stessa città, ha scatenato nella notte tra sabato e domenica nuove proteste nella città, già sconvolta da diverse settimane da manifestazioni contro le operazioni della polizia dell'immigrazione (ICE). Alex Pretti, infermiere di un reparto di rianimazione, è morto ieri dopo un alterco con agenti federali su una strada. L'amministrazione Trump ha immediatamente affermato che l'uomo stava per mettere in pericolo gli agenti, come ha fatto dopo la morte di Renee Good. Nonostante queste accuse e l'appello alla calma da parte della polizia locale, ieri sera, nonostante il freddo gelido, diverse centinaia di manifestanti si sono riuniti in un parco di Minneapolis per denunciare queste violenze. Manifestazioni di protesta o di omaggio ad Alex Pretti si sono svolte anche in diverse città, da New York a Los Angeles, mentre sul piano politico i democratici hanno espresso la loro indignazione, minacciando di bloccare i finanziamenti federali che rischiano una nuova paralisi alla fine del mese. Il governatore democratico del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto che siano le autorità locali, e non quelle federali, a condurre le indagini. "Non ci si può fidare dello Stato federale", ha affermato, prima di criticare aspramente l'ICE che, secondo lui, semina "caos e violenza".