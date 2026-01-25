Alex Honnold, impresa da sogno sul grattacielo più alto di Taiwan

AGI - L'alpinista americano Alex Honnold ha scalato l'edificio più alto di Taiwan, diventando la prima persona ad arrivare in cima al grattacielo 'Taipei 101' senza corda, imbracatura o rete di sicurezza. Centinaia di spettatori si sono radunati alla base della torre di 101 piani per assistere alla spericolata impresa di Honnold, 40 anni, trasmessa in diretta su Netflix.
Dopo un'ora e mezza, l'atleta è riuscito a raggiungere i 508 metri di altezza prima di calarsi trionfalmente in corda doppia per ricongiungersi con la moglie, Sanni McCandless Honnold. Intervenendo poi in una conferenza stampa, Honnold ha affermato che "il tempo è limitato" e che le persone dovrebbero "usarlo al meglio". "Se lavori davvero duramente... puoi fare cose difficili", ha aggiunto.
Le imprese precedenti e il sogno del Taipei 101
Honnold ha conquistato alcune delle pareti rocciose più impervie del mondo e ha raggiunto la fama mondiale nel 2017 dopo aver scalato "El Capitan" nello Yosemite, imponente monolite di granito verticale, ritenuto dai suoi colleghi come il massimo della difficoltà tecnica. Aggiungere la scalata del Taipei 101 alla sua lista di successi è sempre stato un sogno di Honnold, ha dichiarato lui stesso alla stampa, aggiungendo che la sua prima richiesta era stata respinta. Non ha, però, fornito ulteriori dettagli sul motivo. "Che il progetto si concretizzi più di un decennio dopo è fantastico. Che opportunità, è un vero piacere", ha aggiunto.
Honnold e gli altri scalatori del Taipei 101
Honnold è il primo a scalare in free solo il Taipei 101, senza corda, imbracatura o rete di sicurezza, ma non il primo a raggiungerne la vetta. Nel 2004, Alain Robert, soprannominato "l'Uomo Ragno francese", è stato il primo ad accettare la sfida, ma ha utilizzato corde di sicurezza a causa delle condizioni di pioggia.
Dettagli dell'impresa e il rinvio
L'evento, intitolato "Skyscraper Live", avrebbe dovuto essere trasmesso su Netflix ieri, ma è stato rinviato a causa del maltempo. Vestito con una maglietta rossa e scarpette da arrampicata gialle fatte su misura, Honnold ha risalito rapidamente la parete sud-est dell'edificio in vetro e acciaio domenica, quando un meteo migliore ha permesso la scalata. A un certo punto, è salito su una piattaforma a metà salita per salutare fan e spettatori che scattavano foto.