Vertice Ue‑India a Nuova Delhi: accordo di libero scambio “più vicino che mai”

AGI - Il 26 e 27 gennaio il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen saranno a Nuova Delhi per un vertice che le istituzioni europee definiscono già "storico". Non solo per la densità dei dossier sul tavolo, ma perché segna il culmine di un anno di intensa diplomazia tra Unione europea e India.
Al centro dei lavori ci sarà l'accordo di libero scambio UE-India, negoziato per oltre vent'anni e ora considerato "più vicino che mai". Una fonte europea spiega che l'intesa "creerebbe una delle più grandi aree commerciali al mondo, un mercato da 2 miliardi di persone", con benefici diretti per imprese, investimenti e occupazione. Così, dopo aver siglato l'accordo Mercosur, l'Europa si trova ancora una volta a intensificare le sue relazioni commerciali con attori di grande scala, stavolta guardando a oriente.
Obiettivi economici e catene di approvvigionamento
L'obiettivo dell'accordo UE-India è ridurre in modo sostanziale i dazi e aprire nuove opportunità in settori strategici come idrogeno, apparecchiature solari, macchinari e manifattura avanzata. "Il valore strategico dell'accordo", sottolinea un funzionario, "sta nella possibilità di costruire catene di approvvigionamento più resilienti e meno dipendenti da attori dominanti".
Partnership su sicurezza e difesa
Accanto al commercio, il vertice lancerà la prima partnership UE-India su sicurezza e difesa, un passo definito "di portata paragonabile solo agli accordi con Giappone e Corea del Sud". L'intesa rafforzerà il dialogo sulle principali minacce, aprirà la strada allo scambio di informazioni classificate e potenzierà la cooperazione operativa, dalle tecnologie antidrone alla protezione delle infrastrutture marittime critiche.
Agenda strategica e mobilità
Il vertice approverà inoltre una Agenda strategica congiunta per i prossimi cinque anni: oltre 100 iniziative su sostenibilità, energia pulita, tecnologia, innovazione, mobilità, governance globale e connettività. Tra queste, è previsto un nuovo quadro per facilitare la mobilità di studenti, ricercatori e lavoratori qualificati, e colloqui sull'associazione dell'India a Horizon Europe.
Geopolitica e valore simbolico
Sul piano geopolitico, l'UE ribadirà la propria posizione sulla guerra russa contro l'Ucraina, definita "una minaccia esistenziale per l'Europa e per l'ordine internazionale basato sulle regole". Bruxelles riconosce la storica relazione dell'India con Mosca, ma invita Delhi a "usare la sua influenza per sostenere gli sforzi di pace".
Il vertice avrà anche un forte valore simbolico: Costa e von der Leyen saranno ospiti d'onore alla Giornata della Repubblica indiana, un gesto che "illustra la profondità della partnership". In un mondo segnato da rivalità geopolitiche, transizione energetica e rivoluzione tecnologica, UE e India vogliono mostrarsi come attori responsabili e complementari.
È il nuovo progetto di corridoio economico tra India, Medio Oriente ed Europa, firmato a New Delhi a margine dei lavori del G20. Una rete di ferrovie, porti e collegamenti energetici: un megaprogetto diventato realtà, dopo mesi di negoziati segreti