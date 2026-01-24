Trump difende l'Ice: "deve fare il suo lavoro"

AGI - "Lasciate che i nostri patrioti dell'Ice facciano il loro lavoro! 12 mila criminali immigrati clandestini, molti dei quali violenti, sono stati arrestati e portati via dal Minnesota. Se fossero ancora lì, vedreste qualcosa di molto peggio di quello a cui state assistendo oggi!". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
"Questa è la pistola dell'uomo armato, carica (con due caricatori aggiuntivi pieni!) e pronta a sparare. Di cosa si tratta? Dov'è la polizia locale? Perché non gli è stato permesso di proteggere gli agenti dell'Ice? Il sindaco e il governatore li hanno richiamati? Si dice che a molti di questi poliziotti non sia stato permesso di fare il loro lavoro, che l'Ice abbia dovuto proteggersi da solo - scrive ancora Trump sul social network -. Non è una cosa facile! Perché Ilhan Omar ha 34 milioni di dollari sul suo conto? E dove sono le decine di miliardi di dollari rubati a quello che un tempo era un grande Stato, il Minnesota?".
Accuse di insurrezione e retorica pericolosa
"Il sindaco e il governatore - prosegue il presidente Usa - stanno incitando all'insurrezione con la loro retorica pomposa, pericolosa e arrogante! Invece, questi ipocriti sciocchi politici dovrebbero cercare i miliardi di dollari che sono stati rubati al popolo del Minnesota e degli Stati Uniti d'America".
"E' effettivamente possibile - aggiunge Trump - che la quantità totale di denaro rubata, nel corso degli anni, da politici corrotti e truffatori in Minnesota superi i 100 miliardi di dollari. In ogni caso, che lo sia o meno, il furto, l'incompetenza e le frodi sono enormi! Purtroppo, qualunque siano i numeri che troveremo, la California e altri Stati governati dai Democratici, saranno peggiori. Restate sintonizzati!".
Chi era l'agente che ha ucciso il 37enne
Le autorità federali statunitensi hanno riferito che l'agente che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un uomo di 37 anni durante i raid contro i migranti a Minneapolis aveva otto anni di esperienza con la U.S. Border Patrol (USBP), la polizia di frontiera. "L'agente era altamente qualificato e aveva otto anni di esperienza come agente della Border Patrol. Ha una formazione approfondita come addetto alla sicurezza nei poligoni di tiro e come agente specializzato nell'uso di armi non letali", ha spiegato Greg Bovino, un alto funzionario dell'Usbp, in una conferenza stampa a Minneapolis.
Bovino ha raccontato che il fatto è avvenuto alle 9.05 ora locale di Minneapolis (16.05 in Italia) mentre gli agenti dell'immigrazione stavano conducendo un'operazione contro "un immigrato clandestino" di nome Josè Huerta Chuma, che, secondo l'alto funzionario, aveva precedenti di violenza domestica e disturbo della quiete pubblica. Durante l'operazione, "un individuo si è avvicinato agli agenti della Border Patrol con una pistola semiautomatica calibro 9 mm. Gli agenti hanno tentato di disarmarlo, ma lui ha opposto una violenta resistenza. Temendo per la sua vita e quella dei suoi colleghi, un agente della Border Patrol ha sparato per legittima difesa".
L'alto funzionario ha aggiunto che le èquipe mediche hanno immediatamente prestato soccorso alla vittima, che è stata dichiarata morta sul posto, e che l'individuo "portava con sè anche due caricatori pieni e non aveva alcun documento d'identità visibile".
Secondo il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, l'uomo deceduto aveva un porto d'armi e non aveva precedenti penali con le forze dell'ordine. Bovino ha accusato lo stesso O'Hara e il sindaco della città, Jacob Frey, di aver nascosto il fatto che la vittima fosse armata e ha denunciato i "costanti attacchi" contro gli agenti dell'immigrazione durante le operazioni su larga scala che stanno conducendo a Minneapolis, che hanno incontrato la forte opposizione della popolazione locale. L'alto funzionario ha sottolineato che dopo l'incidente di oggi, "circa 200 manifestanti sono arrivati sul posto e hanno iniziato a ostacolare e aggredire gli agenti", e ha chiesto la collaborazione delle autorità locali e statali del Minnesota.