Tempesta artica sugli Usa. Voli cancellati, blackout e gelo

AGI - Oltre tremila voli cancellati per la tempesta artica in tutti gli Stati Uniti nelle prime ore di oggi, ma entro stasera, secondo Nbc News, il conteggio potrebbe arrivare a 15 mila. Gli aeroporti di New York, Dallas, Nashville, Atlanta e Chicago sono tra quelli più sotto pressione. Molte compagnie americane stanno offrendo la possibilità di riprenotare senza costi aggiuntivi.
La tempesta artica che sta colpendo ampie aree del Paese comincia a far sentire i suoi effetti sugli americani, inclusi i viaggiatori. Sono più di duecento milioni le persone interessate dal fronte artico che si estende lungo 3600 chilometri. Circa due terzi degli Stati Uniti saranno colpiti da neve, temperature polari e vento siberiano. Secondo gli esperti, potrebbe essere la più grande tempesta invernale degli ultimi cinque anni, ma c'è anche chi sostiene che un fronte così ampio non abbia precedenti.
I meteorologi stanno lanciando appelli in tv agli americani a fare scorte di cibo e acqua e a trovare il modo di poter ricaricare i cellulari anche nel caso di possibili blackout. Più di cinquantamila persone, tra California, Texas e Minnesota, sono senza elettricità. Virginia e North Carolina si stanno preparando a un vasto blackout. In alcune zone del Paese, come nel Tennessee, c'è il rischio che gli alberi possano esplodere a causa del gelo. Neve e pioggia fredda hanno cominciato a colpire da ieri le vallate del Mississippi e dello stesso Tennessee e si stanno spostando verso il nordest.
Stato d'emergenza e previsioni estreme
Diciassette Stati, oltre alla capitale Washington, sono in stato d'emergenza. Nove Stati hanno attivato i soldati della Guardia Nazionale. Nell'area di Minneapolis, in Minnesota, le temperature sono scese fino a -29 gradi. Una situazione simile è attesa in Ohio, Michigan e Wisconsin. Forti nevicate sono previste nelle prossime ore anche in Texas e lungo la catena degli Appalachi. In Kentucky attesi fino a 30 centimetri di neve. "Siamo in una condizione di vera emergenza", ha dichiarato il governatore Andy Beshear.
Preparativi nelle grandi città
New York, assieme a Boston, Philadelphia e Washington, si sta preparando alla bomba artica che arriverà nelle prossime ore. Le temperature sono in picchiata, anche -12, mentre la neve dovrebbe cominciare a cadere nelle prime ore di domani. Più di duemila spazzaneve sono pronti a intervenire a New York. La sindaca di Boston, Michelle Wu, ha chiesto ai cittadini di non uscire da casa. "Per favore, cercate di restare al caldo e al sicuro", ha detto in una conferenza stampa, in cui ha spiegato che da domani sono attesi da cinque a sette centimetri di neve all'ora.