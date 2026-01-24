Attaccato da uno squalo nel porto di Sydney, muore un 12enne

AGI - Un dodicenne è morto per le ferite riportate dopo essere stato attaccato da uno squalo nei pressi del porto di Sydney, in Australia. I genitori del ragazzo, di Nico Antic hanno dichiarato che il figlio è morto a causa delle ferite dopo essere stato aggredito da un grosso squalo la scorsa settimana mentre lui e i suoi amici si tuffavano in acqua da uno scoglio di sei metri nel sobborgo orientale di Sydney, Vaucluse.
La polizia ha riferito che le forti piogge dei giorni scorsi hanno intorbidito le acque. Si tratta del quarto attacco di uno squalo in due giorni, il che ha spinto le autorità a chiudere alcune spiagge.
A settembre, un grande squalo bianco ha sbranato a morte il surfista Mercury Psillakis davanti a una famosa spiaggia a nord di Sydney. Due mesi dopo, uno squalo ha ucciso una donna che nuotava al largo di una spiaggia remota sempre a nord della città.
Gli scienziati australiani ritengono che le acque sempre più affollate e l'aumento delle temperature oceaniche stiano influenzando i percorsi migratori degli squali.