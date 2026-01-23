Zelensky: “Da Trump missili PAC‑3 per rafforzare i Patriot ucraini'

AGI - Al Forum economico mondiale di Davos, i Presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno concordato la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot.
Lo ha affermato il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando al Secondo Forum nazionale dei giovani talentuosi, rispondendo a una domanda sui risultati della sua visita a Davos. Lo scrive l'agenzia ucraina Ukrinform.
I dettagli sulla fornitura di missili PAC-3
"Ho parlato con il presidente Trump e ho ricevuto - non dirò quanti - missili PAC-3 per il sistema Patriot", ha detto Zelensky. Il Presidente ha aggiunto che la sua visita a Davos ha affrontato sia questioni globali sia obiettivi pratici specifici. "Abbiamo parlato di questioni globali, ma abbiamo anche risolto una questione che riflette chiaramente il motivo per cui sono andato lì", ha detto Zelensky.