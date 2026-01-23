Ondata di neve e ghiaccio minaccia la metà degli Stati Uniti

AGI - Più della metà degli Stati Uniti sta per affrontare una delle tempeste invernali più estese e minacciose degli ultimi anni, che minaccia di portare una storica ondata di neve e ghiaccio.
Una tempesta invernale senza precedenti
La tempesta di lunga durata inizierà oggi ed entro lunedì avrà depositato almeno 30 centimetri di neve e quantità distruttive di ghiaccio lungo il suo percorso di 2.400 chilometri dal Texas al Nord-Est, scrive la Cnn.
Stati di emergenza e voli cancellati
Almeno 10 stati hanno già dichiarato lo stato di emergenza e oltre 1.300 voli previsti per domani sono stati cancellati a causa dell'avvicinarsi della tempesta.
Neve record al Nord-Est, ghiaccio devastante al Sud
Le principali città del Nord-Est, come New York e Philadelphia, potrebbero subire le più grandi nevicate degli ultimi quattro anni, mentre le principali città del Sud prevedono quantità di ghiaccio devastanti.
Oltre 160 milioni di persone sotto allerta
Oltre 160 milioni di persone in più di due dozzine di stati sono sotto allerta per tempeste invernali o tempeste di ghiaccio, dalle Montagne Rocciose e dalle Pianure Meridionali fino al New England.