Nelle palestre dei super ricchi pesi con Swarovski e cyclette di cristallo

Il fenomeno si inserisce in un mercato in crescita, con il settore dell’home fitness stimato a quasi 20 miliardi di dollari entro il 2032
Tapis Roulant Manuale Premium Curve IRENA™
IRENA™ - Tapis Roulant Manuale Premium Curve IRENA™
AGI - Nell'immaginario collettivo la palestra di casa è un tapis roulant pieghevole, due manubri che rotolano sotto il letto e un tappetino da yoga graffiato dal gatto. In quella dei super ricchi, invece, è un'altra stanza della casa "da mostrare": luminosa, minimal, e con attrezzi che sembrano usciti da una galleria d'arte.

A raccontare la tendenza è un reportage del Times che parte dalla storia di Ramona Barnes, ex attrice americana, passata da un mega-appartamento a Manhattan a una enorme casa in una tenuta nello Stato di New York.

Attrezzatura fitness artigianale e di lusso

Il pezzo forte, dice, non è la cucina o il salotto: è la palestra. Qui l'ironia arriva quasi da sola. Niente macchinari ingombranti o pesi "da garage": tutto in colori neutri e materiali pregiati. Un esempio citato è un produttore polacco specializzato in attrezzatura fitness artigianale per clientela di fascia altissima. Tra i prodotti ci sono un blocco yoga in pelle e legno da 435 dollari e un macchinario per pilates reformer in noce americano da 22.500 dollari.

E se l'idea è che l'allenamento debba essere anche un'esperienza estetica, c'è persino l'opzione gioielleria con manubri e bilancieri arricchiti con cristalli Swarovski che possono far arrivare il costo di un set completo a 25.000 dollari.

Set di pesi Magnus Gym
Giobagnara - Set di pesi Magnus Gym

La palestra domestica come oggetto di status

Il punto non è soltanto la stravaganza dei prezzi, ma la trasformazione della palestra domestica in un oggetto di status: come una cantina scenografica o una cucina su misura. E il mercato, al di là della nicchia super-lusso, cresce: secondo Fortune Business Insights il volume globale delle attrezzature per home fitness è stato di 12,26 miliardi di dollari nel 2024 e viene stimato a 12,88 miliardi nel 2025, con una previsione di 19,79 miliardi entro il 2032.

Kettlebell con supporto in legno LOVA™
LOVA™ - Kettlebell con supporto in legno LOVA™

Quando il design incontra il benessere

Accanto ai brand "puri" del fitness di alta gamma, si muovono anche retailer e piattaforme che arrivano dal design e dall'arredo. Una, ad esempio, propone accessori sportivi dove la doppia funzione sembra parte del concept: in catalogo compare un oggetto in marmo che è insieme candelabro e manubrio (505 dollari) e una cyclette in cristallo e acciaio dal look futuristico a 24.105 dollari.

Per chi compra, la logica è chiara: se l'allenamento si fa a casa, allora anche gli attrezzi devono "stare" in casa senza rovinare l'estetica del salotto. È una forma di design applicato al benessere, dove la performance conta, ma conta anche l'oggetto in sé, dai materiali alle finiture. E in sottofondo c'è un messaggio neanche troppo implicito: se hai investito migliaia (o decine di migliaia) di dollari in una palestra domestica di lusso, forse trovare la motivazione diventa più semplice. O, quantomeno, più difficile ignorarla.

