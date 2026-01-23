Italia e Germania, 75 anni di relazioni diplomatiche: cooperazione in crescita su tutti i fronti

AGI - I ministri italiani e tedeschi intervenuti al Business Forum Italia-Germania hanno evidenziato la profonda sintonia tra Roma e Berlino su tutti i fronti: politico, economico, culturale. L'Italia e la Germania sono le prime due manifatture d'Europa e il 4 aprile 2026 celebreranno il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche bilaterali dopo la Seconda Guerra mondiale.
Il 17 maggio 2025, si è tenuto a Roma il primo incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere Friedrich Merz, che ha partecipato anche all'Ukraine Recovery Conference a Roma. Nell'incontro a Roma del 12 giugno scorso, fra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l'omologo tedesco Johann Wadephul, è stata firmata una Dichiarazione congiunta su sicurezza e difesa europea, competitività, migrazioni e allargamento.
Ultimi incontri e visite istituzionali
Il 15-16 novembre scorso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato a Berlino per partecipare alla Giornata del lutto nazionale ed è intervenuto dinanzi al Bundestag. Il ministro Wadephul ha partecipato come ospite d'onore alla Conferenza degli Ambasciatori, alla Farnesina, il 15 dicembre scorso. È stata anche firmata una Dichiarazione congiunta per rilanciare l'impegno umanitario a Gaza.
Cooperazione europea e difesa comune
A livello europeo c'è uno stretto coordinamento tra Italia e Germania per sostenere un'agenda ambiziosa di riforme per dare impulso all'economia, soprattutto su temi quali competitività e semplificazione. Italia e Germania intendono rafforzare il coordinamento nell'ambito della difesa europea, campo in cui lavorano insieme per rafforzare il pilastro europeo della NATO mobilitando le risorse necessarie.
Posizione sull'allargamento UE
Sul tema dell'allargamento europeo, Italia e Germania ribadiscono la necessità che il processo si basi sul merito e su condizioni paritarie, rappresentando un investimento strategico per la sicurezza, stabilità e prosperità del continente.
Accordi commerciali: UE-Mercosur e India
Italia e Germania condividono una posizione di forte sostegno all'accordo con il Mercosur e alla conclusione dell'accordo con l'India, ormai arrivato alle battute conclusive. Dopo il voto del 21 gennaio con il quale il Parlamento Europeo ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea un'opinione legale sull'intesa UE-Mercosur, la Germania ha già chiarito di ritenere indispensabile procedere con l'applicazione provvisoria delle disposizioni di natura commerciale. Italia e Germania sostengono la necessità di importanti investimenti europei nel contesto del negoziato in corso sul prossimo Quadro Finanziario pluriennale.
Coordinamento su Medio Oriente e Africa
Eccellente coordinamento sul Medio Oriente, mirato a facilitare il processo di ricostruzione della Striscia di Gaza e ad alleviare le sofferenze della popolazione civile. La cooperazione in Africa costituisce un ulteriore settore dove Italia e Germania vogliono lavorare assieme, anche nell'ambito del Piano Mattei e del Processo di Roma. Nella regione del Sahel centrale è in corso la definizione di una Team Europe Initiative, promossa da Italia e Germania, volta a rafforzare la resilienza delle comunità locali.
L'Italia ha un ruolo particolarmente profilato nel settore del caffè grazie al Programma "ACT coffee", iniziativa faro del Global Gateway. La Germania rappresenta uno dei principali attori per la cooperazione digitale in Africa. La Cooperazione Italiana allo Sviluppo è presente nel Paese attraverso la progettualità del Piano Mattei "Digital Flagship". Infine, è auspicata una cooperazione operativa pragmatica e un possibile co-finanziamento con iniziative guidate dall'Agenzia per la cooperazione tedesca GIZ.