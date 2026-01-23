Arrestato Wedding, ex snowboarder olimpico tra più ricercati dall'FBI
Ryan Wedding, 44 anni, è sotto inchiesta negli Stati Uniti con accuse di droga e omicidio
AGI - Nella lista dei primi dieci ricercati dall'Fbi, Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese accusato di essere diventato un boss della droga, è stato arrestato dall'Fbi. Lo riferiscono i media Usa. Per il direttore dell'Fbi Kash Patel, Wedding era "un moderno Pablo Escobar", il re del narcotraffico colombiano ucciso nel 1993 dalle forze speciali.

Wedding, 44 anni, è sotto inchiesta negli Stati Uniti con accuse di droga e omicidio. Il dipartimento di Stato aveva messo una taglia di 15 milioni sulla testa di 'El Jefe' (il capo), uno dei suoi soprannomi insieme con 'Giant' (il gigante) e 'Public enemy' (Nemico pubblico).

Il traffico internazionale e la cattura

La NBC ha annunciato la cattura di Wedding senza però chiarire dove sia avvenuta. Le autorità statunitensi avevano reso noto in passato di sospettare che si nascondesse in Messico, uno dei Paesi in cui avrebbe condotto il suo fiorente traffico. Proprio attraverso il Messico avrebbe fatto arrivare dalla Colombia cocaina per i mercati di Usa e Canada. Secondo la procuratrice generale Pam Bondi, il giro d'affari dell'ex atleta si aggirava sul miliardo di dollari l'anno.

La carriera da atleta olimpico

Wedding ha gareggiato per il Canada nello snowboard alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002, dove si era classificato 24esimo nello slalom gigante parallelo.

