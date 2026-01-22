Trump: 'Non abbiamo mai avuto bisogno della Nato'

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, ha negato che la Nato sia mai intervenuta in aiuto degli Stati Uniti, nonostante centinaia di soldati alleati siano morti in Afghanistan dopo l'11 settembre. "Non abbiamo mai avuto bisogno di loro. Non abbiamo mai avuto bisogno di chiedere nulla", ha detto il presidente americano a Fox News. "Dicono di aver inviato truppe in Afghanistan e così è stato. Ma sono rimaste po' indietro, un po' lontane dalla prima linea", ha aggiunto con un sorriso.
Trump a Putin: "La guerra in Ucraina deve finire"
La guerra in Ucraina deve finire. È il messaggio che il presidente americano ha lanciato a Vladimir Putin dopo avere incontrato a Davos il leader ucraino Volodymyr Zelensky. "Questa guerra deve finire," ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto quale fosse il suo messaggio al presidente russo. "L'incontro è stato buono con il presidente Zelensky. Vedremo come andrà a finire", "tutti vogliono la fine della guerra", ha aggiunto.
Trump: "Avremo accesso totale alla Groenlandia per sempre e gratis"
Donald Trump è apparso molto soddisfatto dell'accordo trovato con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sulla Groenlandia. "Avremo accesso totale", ha detto il presidente americano intervistato da Fox News. "Si stanno ancora negoziando i dettagli, ma di fatto è accesso totale. Non c'è scadenza", ha proseguito. Tra l'altro, un "pezzo" del Golden Dome sarà sull'isola "ed è molto importante perché tutto passa da lì sopra. Se i cattivi iniziano a sparare, passa tutto sopra la Groenlandia". Dunque, ha assicurato, "otteniamo tutto ciò che vogliamo e gratis".
Groenlandia: "La Nato si dice pronta a una missione nell'Artico"
Il comandante supremo della Nato ha dichiarato che l'alleanza è pronta, se richiesto, a pianificare una missione per proteggere l'Artico, dopo che Trump ha annunciato un accordo quadro che, a suo dire, soddisfa le sue richieste sulla Groenlandia. "Non abbiamo ancora pianificato nulla. Non abbiamo ricevuto indicazioni politiche per il ritiro", ha dichiarato il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo della Nato per l'Europa, dopo una riunione dei vertici dell'alleanza. "Stiamo riflettendo su come organizzarci: non è ancora iniziata la pianificazione, ma siamo pronti". Grynkewich ha affermato che non sono previste esercitazioni Nato in Groenlandia nel prossimo futuro, ma che l'alleanza terrà esercitazioni programmate da tempo altrove nell'Artico. Ha minimizzato le preoccupazioni che le minacce di Trump contro la Groenlandia - un territorio autonomo della Danimarca, membro della NATO - abbiano danneggiato l'alleanza di 32 nazioni. "Restiamo forti, rimaniamo uniti e rimaniamo pronti", ha detto Grynkewich.
Trump: "Ritorsioni se gli europei vendessero azioni e bond Usa"
Trump ha inviato un nuovo monito all'Europa: se dovesse vendere asset come azioni e bond, ci sarebbero conseguenze pesanti. Le aziende europee detengono migliaia di miliardi di azioni e obbligazioni statunitensi, teme che le vendano per ritorsione?, gli ha chiesto Maria Bartiromo in un'intervista a Fox News. "No. Se lo fanno, lo fanno. Se accadesse, ci sarebbe una pesante ritorsione. Abbiamo tutte le carte in mano", ha avvertito.