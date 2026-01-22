Ancora un incidente ferroviario in Spagna
Ancora un incidente ferroviario in Spagna, ci sono feriti 
Home>Estero

Ancora un incidente ferroviario in Spagna, ci sono feriti

L'impatto tra un treno passeggeri e una gru è avvenuto sulla linea tra Alumbres e La Unión nella regione della Murcia. Si tratta del terzo episodio in meno di una settimana dopo quelli in Andalusia e in Catalogna
L'incidente ferroviario in Catalogna
Marc Asensio / NurPhoto / NurPhoto via AFP - L'incidente ferroviario in Catalogna
Spagna incidenti-treni
di lettura

AGI - Diverse persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario a Cartagena, il terzo in Spagna in meno di una settimana. Lo riferisce la stampa spagnola.

ADV

La dinamica dell'incidente

ADV

Un treno passeggeri dalla linea Cartagena - Los Nietos contro una gru ad Alumbres, nella Murcia. Almeno tre i passeggeri feriti in modo lieve, ma il bilancio non è stato ufficializzato.

Le segnalazioni dei residenti

L'incidente è avvenuto intorno alle 12:00, tra Alumbres e La Unión. Secondo La Opinión de Murcia, i residenti della zona avevano denunciato in passato la pericolosità di quella tratta, in cui l'arrivo dei treni non è segnalato.

I due incidenti in Andalusia e in Catalogna

Quattro giorni fa, 42 persone sono morte nella tragedia ferroviaria di Adamuz, a Cordova. Martedì, un treno della linea R4 è deragliato a Gelida (Barcellona), dopo il crollo di un muro di contenimento sulla strada: una persona è morta e cinque sono rimaste gravemente ferite.

ADV