Ancora un incidente ferroviario in Spagna

AGI - Diverse persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario a Cartagena, il terzo in Spagna in meno di una settimana. Lo riferisce la stampa spagnola.
La dinamica dell'incidente
Un treno passeggeri dalla linea Cartagena - Los Nietos contro una gru ad Alumbres, nella Murcia. Almeno tre i passeggeri feriti in modo lieve, ma il bilancio non è stato ufficializzato.
Le segnalazioni dei residenti
L'incidente è avvenuto intorno alle 12:00, tra Alumbres e La Unión. Secondo La Opinión de Murcia, i residenti della zona avevano denunciato in passato la pericolosità di quella tratta, in cui l'arrivo dei treni non è segnalato.
I due incidenti in Andalusia e in Catalogna
Quattro giorni fa, 42 persone sono morte nella tragedia ferroviaria di Adamuz, a Cordova. Martedì, un treno della linea R4 è deragliato a Gelida (Barcellona), dopo il crollo di un muro di contenimento sulla strada: una persona è morta e cinque sono rimaste gravemente ferite.