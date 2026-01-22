Rutte, focus sulla sicurezza della Groenlandia

AGI - La questione della sovranità della Groenlandia "non è stata sollevata" durante i suoi colloqui di mercoledì con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha assicurato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, a Fox News che gli chiedeva se il Paese artico sarebbe rimasto sotto la sovranità danese in base al futuro accordo.
La questione della sovranità non è stata discussa
Il tema "non è stato discusso con il presidente degli Stati Uniti. È concentrato - ha ribadito - su ciò che dobbiamo fare per proteggere questa vasta regione artica, dove sono in atto cambiamenti e dove cinesi e russi stanno diventando sempre più attivi. Questo è stato il fulcro delle nostre discussioni".
La sicurezza della regione artica
E, ancora: "Abbiamo un buon accordo per iniziare a lavorare concretamente su queste questioni", rimarca Rutte, ribadendo quanto dichiarato in precedenza, vale a dire che "c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo effettivo". Ciò significa "che siamo entrambi d'accordo, se si considera la Nato e ciò che la Nato può fare collettivamente per garantire la sicurezza dell'intera regione artica".
I tempi sulla fine della guerra in Ucraina
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha affermato di dubitare che i colloqui di pace sull'Ucraina possano concludersi prima della primavera. Durante una colazione di lavoro sull'Ucraina ai margini del Forum di Davos, Rutte ha sottolineato che "la Russia è il nostro maggiore avversario", un nuovo invito a non distogliere l'attenzione dal conflitto tra Mosca e Kiev come avvenuto durante la crisi diplomatica sulla Groenlandia.
Avanti con il sostegno militare a Kiev
"L'Ucraina deve avere il sostegno militare di cui ha bisogno, come intercettori per respingere gli attacchi dalla Russia", ha aggiunto Rutte, "dobbiamo continuare a far fluire gli aiuti militari e non perdere di vista questa questione"
Mai dubbi sul sostegno Usa a Kiev
Rutte, ha poi affermato di "non aver mai dubitato" del sostegno statunitense. Durante una colazione di lavoro dedicata all'Ucraina ospitata dalla Victor Pinchuk Foundation a margine dei lavori del Forum di Davos, Rutte ha affermato che Trump e la sua squadra stanno lavorando per porre fine al conflitto con la Russia giungendo a una soluzione che faccia sì che Mosca non tenti "mai più" di attaccare il Paese confinante.
A chi gli chiedeva se l'amministrazione Trump fosse "davvero impegnata" a sostenere l'Ucraina, Rutte ha risposto: "Assolutamente, la risposta è sì e non l'ho mai dubitato".