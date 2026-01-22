Belgio, attacco con coltello durante una manifestazione curda ad Anversa. 6 feriti e 4 arrestati

AGI - Sei persone sono state ferite in Belgio, due delle quali gravemente, in un attacco con coltello durante una manifestazione curda ad Anversa. Lo ha riferito all'AFP un portavoce della polizia locale.
L'attacco è avvenuto all'inizio della serata davanti all'Opera di Anversa, dove si teneva la manifestazione. Le vittime sono state tutte ricoverate in ospedale e quattro persone sono state arrestate, ha aggiunto il portavoce, senza poter confermare finora il numero e i moventi degli aggressori.
Navbel, l'organizzazione della comunità curda belga in Belgio, ha definito un "atto terroristico contro i curdi" l'attacco di questa sera in Place de l'Opera di Anversa, sfociata in episodi di violenza. Almeno sei persone sono rimaste ferite e quattro sospettati sono stati arrestati.
La comunità curda stava manifestando in Place de l'Opera per protestare contro le violenze contro i curdi nella Siria nord-orientale. In questa regione, l'esercito del regime siriano e i combattenti islamisti hanno lanciato un'offensiva contro i ribelli curdi delle FDS (Forze Democratiche Siriane), che amministrano la zona in modo autonomo da anni.
Secondo Orhan Kilic, portavoce di Navbel, alla manifestazione, che finora si è svolta senza incidenti o problemi, erano presenti anche molte famiglie con bambini. "Mentre la manifestazione si stava disperdendo, un gruppo di uomini ha attaccato i manifestanti curdi. Questi individui si erano infiltrati nel raduno e all'improvviso hanno estratto i coltelli. Hanno iniziato a pugnalare le persone a caso", ha spiegato Kilic. "Gli aggressori erano di origine mediorientale e spinti da motivazioni estremiste e jihadiste. Si tratta di un atto terroristico contro i curdi e ci aspettiamo che la polizia e la giustizia belghe lo trattino come tale".
Secondo Kilic, una nuova manifestazione curda, pianificata e autorizzata, avrebbe dovuto svolgersi ad Anversa domani. "Ma per rispetto delle vittime e per mantenere la calma, e' stata annullata".