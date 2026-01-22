Aumentano gli italiani residenti all'estero, oltre 6 milioni e mezzo  

AGI - Continua ad aumentare il numero degli italiani residenti all'estero. Al 31 dicembre 2025 sono 6.630.284, di cui 3.523.854 in Europa; 2.189.525 in Sudamerica; 578.615 in Nordamerica e nell'America centrale; 338.290 in Africa, Asia, Oceania e Antartide. Lo stabilisce il decreto del Viminale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto serve anche per stabilire gli elettori italiani all'estero aventi diritto di voto.
Secondo l'Istat al 31 dicembre 2024 gli italiani all'estero erano 6,382 milioni. Al 31 dicembre 2023 6,138 milioni.
L'aumento del numero di cittadini italiani residenti all'estero - scrisse l'Istat per il 2024 - è trainato soprattutto dalle acquisizioni di cittadinanza italiana e da una vivace dinamica migratoria. Nel 2024 si stimano 121mila acquisizioni, in aumento del 4,4% rispetto alle 116mila del 2023. Il saldo migratorio, pari a +103mila nel 2024, è quasi raddoppiato rispetto al 2023 quando risulto' pari a +53mila. Tale significativa crescita è effetto di un aumento degli espatri e di una riduzione dei rimpatri che, se per l'Italia costituisce una perdita di capitale umano, nei Paesi esteri si tramuta in guadagno.