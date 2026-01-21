Trump a Davos, sul tavolo la Groenlandia e le tensioni con l'Ue

AGI - Un guasto elettrico e l'Air Force One che avrebbe condotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato costretto a tornare alla base per consentire a Trump di cambiare aereo e proseguire il suo viaggio verso la Svizzera. Trump e il suo entourage hanno cambiato aereo alla Joint Base Andrews e sono ripartiti poco dopo le 05:00 GMT, circa due ore e mezza dopo la partenza iniziale.
Un 'eccesso di cautela' lo ha definito una nota della Casa Bianca. Ma l'incidente non ha distolto il presidente Usa dal lanciare i suoi messaggi attraverso l'account ufficiale della piattaforma Truth. "L'America sarà ben rappresentata a Davos. Dio vi benedica tutti", ha scritto il presidente e prima di imbarcarsi ai giornalisti ha detto: "Sarà un viaggio interessante. Non ho idea cosa accadrà".
L'arrivo a Davos e la questione Groenlandia
Trump è atteso a Davos per un incontro faccia a faccia con i leader europei, poiché il suo desiderio di annettere la Groenlandia rischia di spezzare l'alleanza transatlantica.
Le provocazioni di Trump sulla Groenlandia
Prima di partire per il World Economic Forum nella località svizzera, Trump ha deriso virulentemente gli europei riguardo alla Groenlandia, una vasta isola danese autonoma che desidera. Alla domanda su quali limiti fosse disposto a spingersi per prenderne il controllo a spese della Danimarca, membro della NATO, Trump ha risposto: "Lo scoprirai." Il suo discorso al Forum, a cui partecipa per la prima volta dal 2020, è previsto per le 14:30 (13:30 GMT). Trump ha anche annunciato che terrà diversi incontri sulla Groenlandia.
Groenlandia: interessi strategici e tensioni con l'Europa
Il presidente Usa insiste sulla Groenlandia, ricca di minerali, come territorio vitale per la sicurezza degli Stati Uniti e della NATO contro Russia e Cina, poiché lo scioglimento del ghiaccio artico apre nuove vie e le superpotenze competono per vantaggi strategici. Ha aumentato la pressione minacciando di imporre nuovi dazi fino al 25% su otto paesi europei per il loro sostegno alla Danimarca, spingendo l'Europa a prevedere ritorsioni contro gli Stati Uniti. Ieri a Davos, Emmanuel Macron ha messo in guardia contro i tentativi americani di "subordinare l'Europa" e ha definito le minacce americane "inaccettabili". Ha promesso di affrontare i "bulli", mentre l'Unione Europea ha promesso una risposta "inflessibile". Il presidente francese è stato oggetto di derisione da parte del suo omologo americano, che ha reso pubblicamente un messaggio di testo che proponeva un vertice del G7 a Parigi giovedì, dedicato alla Groenlandia e all'Ucraina.
Le reazioni di Unione Europea e Canada
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha avvertito che Trump rischiava di far precipitare le relazioni tra Stati Uniti e UE in una spirale discendente. Il Primo Ministro canadese Mark Carney, che lavora per ridurre la dipendenza del suo paese da Washington da quando Donald Trump ha chiesto che il Canada diventi il 51° stato degli Stati Uniti, ha ricevuto una standing ovation per la sua posizione. "Il Canada sostiene fortemente la Groenlandia e la Danimarca," ha detto Carney al forum. "Le potenze medie devono agire insieme, perché se non siamo al tavolo, siamo nel menù," aggiunse.
Il discorso di Trump a Davos: economia o Groenlandia?
Secondo la Casa Bianca, Donald Trump vuole concentrarsi nel suo discorso a Davos sull'economia statunitense, che sta affrontando un aumento del costo della vita che minaccia il Partito Repubblicano con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato di novembre. Ma inevitabilmente verrà menzionata la Groenlandia.
L'allarme del primo ministro groenlandese
Il Primo Ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, martedì ha invitato i suoi 57.000 concittadini a prepararsi a un possibile intervento militare.
Il consiglio per la pace di Trump
Giovedì, Donald Trump dovrebbe annunciare il primo statuto del suo "Consiglio per la Pace", un organo per la risoluzione dei conflitti internazionali in competizione con le Nazioni Unite.
Dettagli sul consiglio per la pace e la posizione russa
Inizialmente progettato per sovrintendere alla ricostruzione di Gaza, il consiglio in realtà non sembra limitare il proprio ruolo al territorio palestinese occupato. L'invito al presidente russo Vladimir Putin ha suscitato grande preoccupazione tra gli alleati dell'Ucraina, dopo quasi quattro anni di guerra provocata da Mosca. La Russia è rimasta evasiva sulla disputa della Groenlandia, inviando un alto funzionario di Putin a incontrare funzionari statunitensi a Davos per discutere la propria visione di un possibile piano di pace in Ucraina.