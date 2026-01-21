Groenlandia, il governo pubblica le linee guida in caso di crisi

AGI - Il Governo groenlandese ha pubblicato le "linee guida" per i suoi cittadini in caso di una "crisi". Lo rende noto il ministro competente. Il governo ha presentato un nuovo opuscolo che offre consigli alla popolazione in caso di "crisi" nel territorio, che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente promesso di sottrarre all'alleata Danimarca.
Questo documento è "una polizza assicurativa", ha affermato il ministro dell'Autosufficienza Peter Borg in una conferenza stampa a Nuuk, la capitale groenlandese. "Non ci aspettiamo di doverlo usare", ha sottolineato Borg.
Parolin: "Le tensioni Usa-Ue non sono salutari"
"Credo che non siano salutari queste tensioni, creano proprio il clima che grava sulla situazione internazionale, credo che l'importante sarebbe quello di eliminare tensioni, di discutere sui punti che sono controversi ma senza entrare in polemica e senza entrare in tensione", ha commentato il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin a margine di un evento all'Antonianum, rispondendo ai giornalisti sulle tensioni tra Usa ed Europa, a un anno di presidenza di Trump.