 Groenlandia: Trump "Troveremo una soluzione con l'Europa, possibile anche a Davos"

AGI - "Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione con l'Europa". L'ha detto Donald Trump rispondendo ai microfoni dell'emittente NewsNation sul futuro della Groenlandia.
"Possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni" ha poi aggiunto.
Bessent, Trump cambia ordine mondiale per bene tutti
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "sta riequilibrando l'ordine internazionale per il bene di tutti, anche per voi che non siete americani". È quanto ha affermato il segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent, in una conferenza stampa alla Us House del Forum di Davos. "Il nostro mondo è più sicuro e più prospero quando l'America è forte, il presidente ha costruito la sua intera agenda commerciale sulla base di questo scopo", ha affermato Bessent, che ha poi snocciolato i risultati economici del primo anno di presidenza, in particolare il rilancio del settore manifatturiero.
Bessent, ha esortato i leader europei a evitare "reazioni rabbiose" e ad attendere l'arrivo del presidente Donald Trump al Forum di Davos e ascoltare le sue argomentazioni sulla Groenlandia, che saranno "persuasive". Bessent ha affermato di non comprendere "l'acredine" delle cancellerie del vecchio continente, che ha invitato a "fare un respiro profondo e sedersi".
"Chiediamo ai nostri alleati di comprendere che la Groenlandia deve far parte degli Stati Uniti", ha detto ancora Bessent, ricordando che Copenaghen aveva venduto nel 1917 territori caraibici agli Stati Uniti che furono ribattezzati Isole Vergini americane. La Danimarca, neutrale durante la Prima Guerra Mondiale, "all'epoca comprendeva l'importanza delle Isole Vergini americane", ha proseguito Bessent, "erano preoccupati per le ramificazioni tedesche e per una eventuale estensione della guerra ai Caraibi, e che gli Stati Uniti avevano bisogno delle Isole Vergini americane".
Von der Leyen, con Usa dialogo ma pronti ad agire
Sull'Artico, "alla fine di questa settimana, i leader europei si riuniranno per discutere la nostra risposta. Siamo a un bivio. L'Europa preferisce il dialogo e le soluzioni, ma siamo pienamente preparati ad agire, se necessario, con unità, urgenza e determinazione". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta alla plenaria di Strasburgo nel dibattito sulle conclusioni dello scorso vertice europeo.
Medvedev, Trump-Gargantua la prenderà a pavida Ue
L'ex presidente russo Dmitry Medvedev non ha dubbi: Donald Trump si prendera' la Groenlandia e la "pavida Europa" non potrà fermarlo. In un lungo post di Telegram, Medvedev si è chiesto fino a che punto il presidente americano, paragonato al gigante Gargantua di Francois Rabelais, si spingerà e se sia pronto a far saltare la Nato per le sue ambizioni.
"L'evento inutile di Davos promette di diventare interessante. Invece del cadavere stantio dell'Ucraina, discuteranno della gelida Groenlandia. Quello che possiamo aspettarci è abbastanza chiaro. I pavidi galletti europei, dopo essersi ingoiati una manciata di tranquillanti per il terrore, cercheranno di convincere il prepotente Big Guy a prendere la piena custodia dell'isola lasciandola pero' sotto la proprietà formale del Regno di Danimarca", è la sua previsione.
Ma a Trump non bastera' perche' "ha bisogno di colorare l'isola con la bandiera americana sulle mappe del mondo" e "mettersi accanto ai Padri Fondatori. Vuole restare nella storia per sempre".
E diventare come Vladimir Putin. Ma questo "è impossibile" perché in Ucraina "la Russia ha ripreso possesso delle proprie terre, che ne avevano fatto parte per secoli, insieme al proprio popolo. La Groenlandia è tutt'altra storia".
Non solo. "Tutti stanno fantasticando con entusiasmo su come un eccitato Gargantua Trump inghiottira' un enorme pezzo di terra per poi sputare con gioia un appiccicoso grumo di saliva nella faccia raggrinzita della perfida vecchia megera Europa", ha proseguito. Ma "la domanda principale è: quale prezzo è disposto a pagare l'attuale padrone della Casa Bianca per raggiungere questo obiettivo? Smantellare la Nato è ben diverso dal rapire un leader straniero tradito dai suoi stessi compagni in un paese indebolito. E, infine, gli sara' persino permesso di farlo?", si e' chiesto.