Condannato all'ergastolo l’assassino dell'ex premier giapponese Shinzo Abe

AGI - L'uomo accusato dell'omicidio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, più di tre anni dopo che l'assassinio, avvenuto in pieno giorno, aveva sconvolto il mondo. Il giudice Shinichi Tanaka ha pronunciato la sentenza in un tribunale della città di Nara.
Tetsuya Yamagami, 45 anni, è stato condannato per aver sparato all'ex leader giapponese, che aveva lasciato la carica due anni prima, con un'arma artigianale durante un comizio elettorale l'8 luglio 2022 a Nara, vicino a Kyoto.
All'apertura del processo in ottobre, Tetsuya Yamagami ha ammesso l'omicidio. La procura aveva chiesto l'ergastolo per Yamagami, definendo l'omicidio "senza precedenti nella nostra storia postbellica" e invocando le "conseguenze estremamente gravi" che ha avuto sulla società.