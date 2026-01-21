Tra Francia e Stati Uniti 30 anni di strappi diplomatici
Politico, commerciale o legato al peso extraterritoriale di norme e giustizia americane, non sono mancate le occasioni di attrito tra Washington e Parigi
Ugo Barbàra
AGI - Alleati nella Nato e partner storici, Stati Uniti e Francia negli ultimi trent’anni hanno però attraversato più di uno “strappo diplomatico”. Politico, commerciale o legato al peso extraterritoriale di norme e giustizia americane, non sono mancate le occasioni di attrito tra Washington e Parigi. L'ultima in ordine di tempo è la minaccia di dazi al 200% sullo champagne francese dopo l'annuncio di Emmanuel Macron di non voler accettare l'invito di Donald Trump a partecipare al 'Board per Gaza'.

La frattura più clamorosa sul piano politico resta la guerra in Iraq del 2003: Parigi si oppose all’intervento e la tensione arrivò a gesti simbolici negli Stati Uniti, come aver ribattezzato le 'french fries' (le patatine fritte) in 'freedom fries' nei menu di alcune mense del Congresso. Un altro dossier che ha avvelenato i rapporti è quello delle intercettazioni e della sorveglianza emerse dopo le rivelazioni di Edward Snowden: le notizie su attività dell’NSA e sulle comunicazioni intercettate in Europa alimentarono proteste e richieste di chiarimenti anche da parte francese. Sul fronte economico-finanziario, Parigi ha spesso puntato il dito contro la “forza” della giurisdizione Usa. Nel 2014 fece scalpore la maxi-sanzione e il patteggiamento di BNP Paribas per operazioni legate a Paesi sotto sanzioni americane.

Pressioni giudiziarie e guerre commerciali

Nello stesso filone si inserisce anche il caso Alstom e la vicenda dell’ex manager Frederic Pierucci, citata in Francia come esempio della pressione giudiziaria statunitense su grandi gruppi europei. Capitolo a parte le guerre commerciali. Nei primi anni 2000 si accesero contenziosi sui dazi sull’acciaio e sulle misure di salvaguardia, finite anche davanti al Wto. Poi il lunghissimo scontro Airbus-Boeing ha portato a dazi e ritorsioni incrociate con ricadute potenziali anche su prodotti simbolo europei. Nel 2019 un nuovo fronte si aprì con la web tax francese sui servizi digitali: gli Stati Uniti avviarono un’indagine e misero sul tavolo la minaccia di dazi fino al 100% su una lista di beni francesi.

Tensioni geopolitiche recenti

Sul piano geopolitico, un passaggio delicato fu anche l’uscita americana dall’accordo sul nucleare iraniano (JCPOA) nel 2018, criticata da Francia, Germania e Regno Unito. Infine, nel 2021, la crisi Aukus: Parigi richiamò gli ambasciatori da Stati Uniti e Australia dopo l’annuncio del patto e la cancellazione del contratto sui sottomarini, una delle azioni più dure tra alleati occidentali in tempi recenti.
