Trump pubblica un messaggio di Macron: 'Ceniamo insieme a Parigi'

AGI - Il messaggio doveva restare riservato, ma il presidente americano Donald Trump non ha esitato a pubblicare su Truth quello che sostiene essere un messaggio di Emmanuel Macron.
"Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran", si legge nel testo attribuito al presidente francese. Ma "non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia", aggiunge Macron.
Poi la proposta. "Cerchiamo di fare grandi cose. 1) Posso organizzare un incontro del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e invitare gli ucraini, i siriani e i russi a margine. 2) Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che rientri negli Usa", chiede il presidente francese.
L'Eliseo conferma
L'Eliseo ha confermato che l'sms diffuso da Donald Trump era stato davvero inviato al presidente americano da Emmanuel Macron. Secondo i collaboratori di Macron, il messaggio "dimostra che il presidente francese, in pubblico e in privato, difende la stessa linea".
In Groenlandia, "il rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale degli Stati è non negoziabile e il nostro impegno come alleato Nato per la sicurezza nella regione artica rimane intatto", ha detto ancora la fonte dell'Eliseo.
"Siamo anche determinati a rendere la nostra presidenza del G7 di quest'anno un momento utile per contribuire al dialogo e alla cooperazione," ha aggiunto.
"In Siria, stiamo lavorando insieme agli americani per servire l'unità e l'integrità territoriale del Paese e per rispettare il cessate il fuoco, pur rimanendo fedeli ai nostri alleati nella lotta contro Daesh", secondo l'entourage di Macron.
"In Iran, chiediamo che le autorità iraniane rispettino le liberta' fondamentali e stiamo al fianco di chi le difende", ha ricordato l'Eliseo.