Trump mostra le foto degli immigrati arrestati, 'tra i peggiori'

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha mostrato ai giornalisti le foto di alcuni immigrati arrestati nei raid dell'Ice, presentandoli come tra "i criminali più pericolosi al mondo". L'obiettivo è allentare le polemiche che riguardano gli agenti dell'immigrazione, accusati di compiere abusi anche a spese dei cittadini americani. "Può succedere che l'Ice faccia errori", ha detto il presidente Usa, senza esplicitamente citare il caso dell'omicidio di Renee Good a Minneapolis.
"La donna che è stata uccisa è un dramma io capisco entrambe le parti" ha detto sostenendo che a Minneapolis siano entrati in azione agitatori pagati. "C'era un'altra donna gridava 'vergogna, vergogna, vergogna'. Questa era una professionista, non era una persona normale". "Solo in Minnesota abbiamo 10mila criminali", ha detto nella sua conferenza stampa per il primo anno del suo secondo mandato.
Trump inoltre è tornato a mettere pressione sulla Corte Suprema, attesa dal pronunciarsi sulla legittimità dei dazi, dichiarando che "non siamo mai stati bene come adesso" e che la conferma dei dazi sarà importante per la "sicurezza nazionale".