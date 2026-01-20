Nuovo incidente ferroviario in Spagna, almeno 30 feriti a Barcellona

AGI - Nuovo incidente ferroviario in Spagna. Un treno della linea 4 delle ferrovie regionali catalane (Rodalies) si è schiantato contro un muro di contenimento sul binario tra Gelida e Sant Sadurní d'Anoia (Barcellona). Nello scontro il macchinista del convoglio è morto e almeno 15 persone sono rimaste ferite di cui tre in gravi condizioni. Lo riferisce la Protezione Civile della Generalitat catalana. Il bilancio è ancora provvisorio.
Il crollo del muro di contenimento
Un muro di contenimento sarebbe crollato al passaggio del treno forse a causa, è una prima ipotesi, delle forti piogge che hanno colpito la Catalogna nelle ultime ore.
I soccorsi
Sul luogo dell'incidente ci sono una quindicina di ambulanze e undici squadre dei vigili del fuoco. Il numero di emergenza 112 ha ricevuto 28 chiamate.
Il secondo incidente ferroviario
Martedì sera si è verificato un secondo incidente ferroviario in Catalogna: un treno è deragliato scontrandosi con una roccia caduta sul binario anche a causa di un temporale. Questo secondo incidente catalano è stato registrato sulla linea R1 di 'Rodalies', tra Maçanet Massanes e Tordera (Barcellona). Secondo fonti della Efe, il treno in incidente trasportava dieci passeggeri e non si sono registrati feriti.
Il deragliamento in Andalusia
I nuovi incidenti ferroviari seguono di soli due giorni il deragliamento avvenuto domenica scorsa in Andalusia.
E' salito a 41 il numero delle vittime nell'incidente di due treni ad Adamuz, a Cordova. Lo hanno riferito gli inquirenti. Ci sono ancora 39 feriti ricoverati in ospedale di cui 13, uno dei quali minorenne, in terapia intensiva.
Tre giorni di lutto nazionale
Da oggi la Spagna osserva tre giorni di lutto nazionale per le 40 persone morte nel più grave incidente ferroviario dal 2013, sulla linea ad alta velocità in Andalusia. "Questo è un giorno di dolore per tutta la Spagna, per tutto il nostro Paese", ha detto il primo ministro Pedro Sanchez ai giornalisti durante una visita ad Adamuz ieri, dichiarando tre giorni di lutto nazionale. "Troveremo la risposta e, una volta accertata la causa di questa tragedia, la presenteremo con assoluta trasparenza", ha assicurato il premier socialista.
Domenica sera, un treno della compagnia ferroviaria Iryo, in viaggio da Malaga a Madrid, è deragliato nei pressi di Adamuz, nella regione meridionale dell'Andalusia. Il treno ha attraversato l'altro binario, scontrandosi con un treno in arrivo, che è deragliato a sua volta.
A differenza dell'incidente del 2013, il deragliamento di domenica è avvenuto su un tratto rettilineo di binario e i treni stavano viaggiando entro i limiti di velocità. L'errore umano è stato "praticamente escluso", così come l'eccesso di velocità, rendendo l'incidente "estremamente strano".
Si ipotizza che la causa sia correlata al materiale rotabile di Iryo o a un problema infrastrutturale. La Spagna vanta la più grande rete ferroviaria ad alta velocità d'Europa, con oltre 3.000 chilometri di binari dedicati.