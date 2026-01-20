Trump non arretra sulla Groenlandia: 'Dobbiamo averla'

AGI - Il presidente Usa Donald Trump ha ribadito il desiderio degli Stati Uniti di prendere il controllo della Groenlandia. Rivolgendosi ai giornalisti da Miami, dove ha assistito alla finale di football di college, Trump ha affermato che "non credo che si opporranno troppo. Dobbiamo averla", in risposta alla domanda sulle resistenze al suo desiderio di prendere il controllo della Groenlandia. "Non possono proteggerla. La Danimarca è un popolo meraviglioso, e so che i leader sono persone molto brave, ma non ci vanno nemmeno", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. "E sapete, poiché la nave è arrivata lì 500 anni fa e poi se n'è andata, questo non dà diritto alla proprietà. Quindi ne parleremo con le varie persone", ha aggiunto il presidente Usa. Poi il post su Truth: un fotomontaggio del presidente con una bandiera a stelle e strisce in mano, un passo dietro di lui il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato, Marco Rubio. Accanto un cartello esplicito: "Groenlandia, territorio Usa dal 2026".
Sullo stesso social network, il presidente americano ha annunciato che terrà a Davos, in Svizzera, una riunione con diversi leader sulla questione Groenlandia. "Ho avuto un'ottima telefonata con Mark Rutte, il segretario generale della Nato, riguardo alla Groenlandia. Ho accettato un incontro delle varie parti a Davos, in Svizzera", ha riferito su Truth. Detto questo, Trump non arretra. "Come ho espresso a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è imperativa per la sicurezza nazionale e mondiale. Non ci può essere modo di tornare indietro. Su questo, tutti sono d'accordo!", ha aggiunto
Il board per Gaza: dentro Putin, fuori Macron
Poche ore dopo, mentre saliva a bordo dell'Air Force One diretto al Forum economico mondiale di Davos, Trump ha confermato ai giornalisti la dichiarazione del Cremlino secondo cui avrebbe invitato il presidente russo Vladimir Putin a diventare membro del "Consiglio di Pace" che supervisionerà e gestirà la ricostruzione di Gaza.
Ha invece respinto la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di non aderire al "Consiglio della Pace" per la ricostruzione di Gaza, affermando che "nessuno lo vuole". "Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, quindi, sapete, va bene così", ha detto Trump ai giornalisti, prima di partire per Davos. "Applicherò una tariffa del 200% sui suoi vini e champagne, e lui si unirà. Ma non è obbligato a farlo", ha avvertito il presidente Usa.
Il premio Nobel
In partenza da Miami per il Forum economico mondiale di Davos, il presidente Usa Donald Trump ha detto che "non gli importa del Premio Nobel". Rivolgendosi ai giornalisti presenti, Trump ha affermato che "prima di tutto, una donna molto perbene ha ritenuto che lo meritassi e voleva davvero che lo ricevessi. E lo apprezzo", riferendosi alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che ha consegnato a Trump il Premio Nobel per la Pace durante la sua visita alla Casa Bianca la scorsa settimana. "Se qualcuno pensa che la Norvegia non controlli il Premio Nobel, sta scherzando. Hanno un consiglio di amministrazione, ma è controllato dalla Norvegia, e a me non importa cosa dice la Norvegia, ma in realtà non mi interessa. Quello che mi interessa è salvare vite umane", ha insistito il presidente Usa.
Bilancio del primo anno del secondo mandato
Infine un primo bilancio: Trump ha dichiarato che il primo anno del suo secondo mandato è stato "straordinario". Rivolgendosi ai giornalisti a Miami, alla vigilia del primo anniversario del suo secondo insediamento, Trump ha affermato: "Non credo che nessun altro presidente abbia avuto un primo anno migliore del nostro in termini di successi". Il presidente ha citato la stretta dell'amministrazione sull'immigrazione come uno dei successi dell'anno e ha sottolineato che l'economia Usa è in ottima forma, argomentando che "abbiamo pochissima inflazione", nonostante le preoccupazioni evidenti di molti americani relative all'accessibilità economica. "Abbiamo un'economia fantastica e i prezzi stanno scendendo ancora di più", ha detto, sottolineando di aver "ereditato un disastro e ora abbiamo il Paese più caldo del mondo".