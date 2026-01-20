Turchia: Erdogan gioca a basket con l'ex campione NBA Shaquille O'Neal

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato l'ex campione di pallacanestro Shaquille O'Neal. Il leader turco e l'ex asso del basket USA, detentore di quattro titoli NBA, un mondiale e un oro olimpico, hanno chiacchierato, palleggiato e tirato a canestro nel Centro Federale di pallacanestro di Istanbul.
L'incontro è stato poi reso noto dalla stessa presidenza turca, attraverso foto pubblicate sugli account social di Erdogan in cui il presidente appare piccolo rispetto ai 216 centimetri di O'Neal. Nessun commento ma due emoticon: una bandiera turca e un pallone da basket.
La passione di Erdogan per il basket
Erdogan è un grande appassionato di pallacanestro e dopo il secondo posto ottenuto agli Europei dalla nazionale turca lo scorso settembre ha accolto e motivato i giocatori nel palazzo presidenziale di Ankara con la frase: "La prossima sarà la volta buona, abbiate pazienza".