Brooklyn Beckham: Miei genitori hanno sabotato il mio matrimonio

AGI - Brooklyn Peltz Beckham ha dichiarato pubblicamente di non volersi riconciliare con i suoi genitori, David e Victoria Beckham, confermando le voci di una frattura familiare che circolavano da tempo. Lo rivela la Cnn. In una lunga serie di messaggi pubblicati su Instagram, il primogenito della celebre coppia ha accusato i genitori di aver tentato di “rovinare” il suo matrimonio con l’attrice ed ereditiera americana Nicola Peltz.
Accuse pubbliche sui social
In un post diffuso lunedì ai suoi oltre 16 milioni di follower, Peltz Beckham ha scritto che i suoi genitori avrebbero controllato per anni la narrazione mediatica sulla famiglia. Secondo il suo racconto, questo atteggiamento si sarebbe trasformato in una continua interferenza nel suo rapporto con Nicola Peltz, già prima delle nozze celebrate nel 2022.
“Per tutta la mia vita i miei genitori hanno gestito ciò che la stampa diceva di noi”, ha scritto, aggiungendo che avrebbero cercato “senza sosta” di sabotare la relazione con sua moglie. Dopo il matrimonio, Brooklyn ha scelto di adottare il doppio cognome Peltz Beckham.
“Per la prima volta mi sto facendo valere”
Nel suo messaggio, articolato in sei storie su Instagram, Brooklyn ha spiegato di aver deciso di parlare pubblicamente solo ora. “Per la prima volta nella mia vita mi sto facendo valere”, ha scritto, descrivendo un passato segnato da controllo e pressione familiare.
Da anni i tabloid riportano indiscrezioni su una presunta faida tra i Beckham e il loro figlio maggiore. La Cnn ha riferito di aver contattato David e Victoria Beckham per un commento, senza ricevere risposta.
Il caso dell’abito da sposa
Tra gli episodi citati come determinanti per la rottura, Brooklyn ha raccontato che Victoria Beckham avrebbe annullato all’ultimo momento la realizzazione dell’abito da sposa di Nicola, costringendola a cercarne uno nuovo in tempi ristretti.
Alla fine Nicola Peltz ha indossato un abito haute couture Valentino, descritto dalla sua stylist Leslie Fremar come “l’esperienza couture definitiva”, realizzata con diversi viaggi nella sede romana della maison. Victoria Beckham, dal canto suo, ha fondato il proprio marchio di moda nel 2008 ed è una presenza abituale alle principali settimane della moda internazionali.
Tensioni durante il matrimonio
Brooklyn ha raccontato anche altri episodi avvenuti durante le nozze, sostenendo che sua madre lo avrebbe definito “cattivo” per aver invitato al tavolo degli sposi le rispettive tate, entrambe non sposate. Ha inoltre affermato che Victoria Beckham gli avrebbe “rubato” il primo ballo con la moglie.
“Quando sono salito sul palco per ballare con Nicola, mia madre mi stava aspettando per ballare con me”, ha scritto, aggiungendo che sua moglie sarebbe stata “costantemente mancata di rispetto” dalla sua famiglia.
Il compleanno di David Beckham e l’ultima rottura
Brooklyn ha poi raccontato un tentativo di riavvicinamento in occasione del compleanno del padre, riferendosi alla festa per i 50 anni di David Beckham dello scorso anno. Secondo il suo racconto, lui e Nicola sarebbero rimasti a Londra per una settimana senza riuscire a organizzare un incontro privato.
Ha sostenuto che il padre avrebbe accettato di vederlo solo a condizione che Nicola non fosse presente e che, successivamente, la famiglia avrebbe rifiutato ogni contatto anche a Los Angeles.
“Non è mia moglie a controllarmi”
Nella parte finale della sua dichiarazione, Brooklyn ha respinto l’idea che Nicola Peltz lo influenzi o lo controlli. “La narrazione secondo cui mia moglie mi controlla è completamente capovolta”, ha scritto.
Ha raccontato di essere cresciuto con una forte ansia e di averla superata solo dopo essersi allontanato dalla famiglia d’origine: “Per la prima volta nella mia vita, da quando mi sono distaccato dalla mia famiglia, quell’ansia è scomparsa”.