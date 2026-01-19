Takaichi scioglie il Parlamento, elezioni anticipate in Giappone

AGI - La premier giapponese Sanae Takaichi, in carica da tre mesi, ha annunciato che scioglierà il Parlamento venerdì in vista delle elezioni anticipate. La mossa era ampiamente attesa dal momento che la premier conta di ottenere un mandato più forte per il suo ambizioso programma politico.
"Oggi, come primo ministro, ho deciso di sciogliere la Camera bassa il 23 gennaio", ha dichiarato la leader conservatrice in una conferenza stampa, aggiungendo: "Takaichi è adatta alla carica di primo ministro? Volevo lasciare che fosse il popolo sovrano a decidere".
La maggioranza risicata della coalizione
La coalizione al governo LDP-JIP detiene una maggioranza risicata alla Camera bassa, ottenuta grazie all'appoggio di tre parlamentari indipendenti. Al Senato, invece, la coalizione rimane in minoranza e deve negoziare con le opposizioni per approvare qualsiasi provvedimento. Questo scenario rende cruciale la ricerca di un mandato popolare più ampio tramite il voto.
Il calendario delle elezioni anticipate
Lo scioglimento anticipato del Parlamento potrebbe portare a un'apertura della campagna elettorale al 27 gennaio o al 3 febbraio. Il voto è stato fissato rispettivamente per l'8 o il 15 febbraio. Le elezioni in Giappone sono quindi imminenti e decisive per il futuro del programma Takaichi.