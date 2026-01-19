Trump contro Oslo: “Niente Nobel, non penso più solo alla pace”

AGI - Donald Trump ha inviato un messaggio al premier norvegese Jonas Gahr Støre lamentando di non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace e dichiarando di non sentirsi più obbligato a “pensare esclusivamente alla pace”. Il messaggio, confermato da Oslo e da una fonte all’AFP, è arrivato dopo che Norvegia e Finlandia avevano chiesto una de‑escalation sui dazi annunciati da Washington. Støre ha ribadito che il Nobel è deciso da un comitato indipendente ma Trump ha insistito: secondo lui il governo norvegese controlla il Comitato Nobel.
“Non devo più pensare solo alla pace”
Nel messaggio inviato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al primo ministro norvegese ha spiegato di non sentirsi più obbligato a “pensare esclusivamente alla pace”.
“Considerando che il vostro Paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre IN PIÙ, non sento più l’obbligo di pensare esclusivamente alla Pace”. Il presidente Usa attribuisce dunque alla Norvegia la responsabilità della decisione del Comitato Nobel, che formalmente opera in piena autonomia dal governo di Oslo.
Il primo ministro norvegese ha ricostruito la sequenza degli scambi diplomatici, spiegando che il messaggio di Trump è arrivato in risposta a una comunicazione inviata da lui e dal presidente finlandese Alexander Stubb. I due leader avevano espresso la loro opposizione ai dazi annunciati da Washington contro Norvegia, Finlandia e altri Paesi, chiedendo una de-escalation e proponendo una telefonata trilaterale.
“La risposta di Trump è arrivata poco dopo l’invio del nostro messaggio. È stata sua la decisione di condividere il contenuto con gli altri leader della NATO”, ha dichiarato Støre.
Il premier norvegese ha ribadito anche la posizione del suo governo su altri temi citati da Trump, a partire dalla Groenlandia: “La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca e la Norvegia sostiene pienamente il Regno di Danimarca su questo tema”. Støre ha inoltre sottolineato che la NATO sta adottando “misure responsabili” per garantire stabilità e sicurezza nell’Artico, area tornata al centro delle tensioni geopolitiche.
Quanto al Premio Nobel per la Pace, il premier ha ricordato a Trump che “il premio viene assegnato da un Comitato Nobel indipendente e non dal governo norvegese”.
Trump insiste: “La Norvegia controlla il Comitato Nobel”
Nonostante le spiegazioni, Trump resta convinto che il governo norvegese eserciti un’influenza diretta sul Comitato di Oslo. “La Norvegia lo controlla di sicuro, anche se affermano il contrario. Dicono di non avere niente a che fare con la decisione ma sono loro che decidono tutto”, ha dichiarato, difendendo la scelta di lamentarsi direttamente con Støre.