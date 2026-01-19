Nigeria: attaccate due chiese, decine di cristiani rapiti

ADV
AGI - Bande armate hanno rapito più di 160 fedeli cristiani dopo aver preso d'assalto due chiese nello stato settentrionale di Kaduna, in Nigeria. Lo ha riferito il reverendo Joseph Hayab, capo dell'Associazione Cristiana della Nigeria per il nord del Paese.
"Gli aggressori sono arrivati in massa, hanno bloccato l'ingresso delle chiese e hanno costretto i fedeli a rifugiarsi nella boscaglia", ha raccontato. "Il numero effettivo di persone rapite era 172, ma nove sono fuggite, quindi 163 sono con loro", ha precisato. La notizia del sequestro di oltre 100 persone si trova anche in un rapporto sulla sicurezza delle Nazioni Unite
