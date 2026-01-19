Nigeria: attaccate due chiese, decine di cristiani rapiti
Nigeria: attaccate due chiese, decine di cristiani rapiti
Home>Estero

Nigeria: attaccate due chiese, decine di cristiani rapiti

Assalto di bande armate nello stato settentrionale di Kaduna
Nigeria, cristiani
Kola SULAIMON / AFP - Cristiani in preghiera ad Abuja, Nigeria
cristiani nigeria
di lettura

AGI - Bande armate hanno rapito più di 160 fedeli cristiani dopo aver preso d'assalto due chiese nello stato settentrionale di Kaduna, in Nigeria. Lo ha riferito il reverendo Joseph Hayab, capo dell'Associazione Cristiana della Nigeria per il nord del Paese.

ADV

"Gli aggressori sono arrivati in massa, hanno bloccato l'ingresso delle chiese e hanno costretto i fedeli a rifugiarsi nella boscaglia", ha raccontato. "Il numero effettivo di persone rapite era 172, ma nove sono fuggite, quindi 163 sono con loro", ha precisato. La notizia del sequestro di oltre 100 persone si trova anche in un rapporto sulla sicurezza delle Nazioni Unite

ADV
ADV