La Route 66 compie 100 anni, 'boom' di prenotazioni negli storici motel   

AGI - Non è solo una striscia di asfalto che taglia in due il cuore degli Stati Uniti; è il simbolo stesso della libertà, del sogno americano e della resilienza di un’intera nazione. Quest’anno, la Route 66 compie 100 anni. Nata ufficialmente nel 1926 (e terminata nel 1938) da un telegramma inviato da Springfield, Missouri, la "Mother Road" si prepara a vivere un 2026 di celebrazioni senza precedenti, trasformando i suoi quasi 4.000 chilometri in un palcoscenico a cielo aperto.
Fissata nell'immaginario collettivo dalle parole di John Steinbeck in *Furore* e dalle note di Bobby Troup, la Route 66 ha vissuto mille vite. Strada della speranza per i contadini in fuga dalla "Dust Bowl" negli anni '30, via del boom economico nel dopoguerra e, infine, vittima del progresso con l'avvento delle moderne Interstates.
La rinascita come itinerario storico e culturale
Nonostante la rimozione ufficiale dal sistema autostradale federale nel 1985, la Route 66 non è mai morta. Al contrario, è rinata come itinerario storico e culturale, capace di attirare ogni anno migliaia di viaggiatori da tutto il mondo in cerca di quell'America autentica fatta di insegne al neon, diner dai divanetti in pelle e stazioni di servizio Art Déco.
Eventi chiave e gli otto stati coinvolti
Le celebrazioni del centenario non saranno concentrate in un unico luogo, ma coinvolgeranno gli otto Stati attraversati dal tracciato (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California). Il *Kick-off* ufficiale (30 aprile – 3 maggio) inizierà a Springfield, Missouri, riconosciuta come la culla della strada. La città ospiterà il National Centennial Kick-Off, con parate di auto d'epoca e festival musicali. Una delle iniziative più attese è la maratona di auto storiche “The Great Race” (modelli dal 1911 al 1974) che percorrerà l'intero tracciato, portando il fascino del vintage lungo le *Main Street* d'America.
Il Texas Route 66 Festival (4–13 giugno) si terrà ad Amarillo e lungo tutto il tratto texano, dove sono previsti rodeo, barbecue comunitari e il restauro di storiche insegne al neon. In New Mexico, il centenario si fonde con l'arte contemporanea attraverso installazioni luminose e mostre interattive negli storici *Rail Yards*.
Investimenti e futuro: national historic trail
Il centenario non è solo nostalgia. Il governo federale e le associazioni locali hanno investito milioni di dollari per il restauro di attrazioni iconiche come il *Blue Whale* di Catoosa in Oklahoma o il *Cadillac Ranch* in Texas. Molte comunità rurali, che rischiavano l'oblio, stanno vedendo una nuova fioritura grazie al turismo legato al centenario. Inoltre, è in corso l'iter legislativo per dichiarare la Route 66 "National Historic Trail", un riconoscimento che garantirebbe fondi permanenti per la sua conservazione anche dopo il 2026.
Consigli di viaggio per il 2026
Per chi desidera pianificare un viaggio quest'anno, il consiglio degli esperti è di monitorare i siti ufficiali delle commissioni statali. Il 2026, viste già le prenotazioni e le richieste in rete, sarà un anno da "tutto esaurito" per i motel storici come il *Wigwam Motel* o il *Blue Swallow*, simboli di un'ospitalità che resiste al tempo. La Route 66 compie un secolo, dunque, ma non è mai stata così viva. Come dicevano i vecchi viaggiatori: "Non è la velocità con cui arrivi, ma le storie che raccogli lungo la via". E nel 2026, la strada ha ancora moltissimo da raccontare.