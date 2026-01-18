Party in un appartamento a Parigi, crolla un intero piano

AGI - Il quinto piano di un edificio nell'11esimo arrondissement di Parigi è crollato sul quarto piano mentre era in corso - la scorsa notte - una festa a cui partecipava una cinquantina di persone. Lo riporta BfmTv che cita i vigili del fuoco della capitale francese.
Una persona è rimasta gravemente ferita. In arresto cardiaco, è stata trovata sepolta dai pompieri e trasportata in ospedale. Altre diciannove persone hanno riportato ferite lievi e 16 di loro sono finite al nosocomio. Gli altri occupanti dell'edificio sono rimasti illesi.
I vigili del fuoco sono stati allertati venti minuti dopo la mezzanotte dopo che il quinto piano di un edificio al 34 bis di rue Amelot è crollato sul quarto. L'edificio di sei piani, insieme a due edifici adiacenti, è stato evacuato. I vicini hanno potuto rientrare nelle loro case già nella notte. In totale, per questa operazione sono stati mobilitati 125 vigili del fuoco e circa quaranta mezzi.