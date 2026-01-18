Strage in Austria per le valanghe, otto morti in 24 ore  

AGI - Una valanga ha ucciso tre sciatori cechi nel centro dell'Austria. Lo ha riferito la polizia. Sono otto dunque il numero di vittime nella giornata di sabato per slavine sulle Alpi austriache.
Nel weekend morti 17 sciatori
In totale, 17 sciatori sono morti sulle Alpi - in Austria, Francia e Svizzera -, dallo scorso fine settimana, a causa delle intense nevicate. Una valanga ha travolto tre membri di un gruppo di sette sciatori cechi nel distretto di Murtal, in Stiria, seppellendoli completamente, ha indicato la polizia in un comunicato. "Le squadre di soccorso sono riuscite a localizzare e a liberare parzialmente le vittime sepolte (...) le tre persone sono state trovate morte", ha riferito.
Più presto sabato, un gruppo di sette sciatori è stato sorpreso da una valanga fuori pista nell'area di Pongau, vicino a Salisburgo, con un bilancio di quattro morti. "Una donna che sciava con suo marito fuori pista ha perso la vita a causa di un'altra valanga nella stessa zona", ha riferito la rete ORF.