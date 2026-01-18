Groenlandia: giovedì la riunione straordinaria del Consiglio europeo
Groenlandia: giovedì la riunione straordinaria del Consiglio europeo
Groenlandia: giovedì la riunione straordinaria del Consiglio europeo

Costa ha condiviso con i Paesi membri la "valutazione che i dazi minerebbero le relazioni transatlantiche e sono incompatibili con l'accordo commerciale Ue-Usa"
AGI - Una riunione straordinaria in presenza del Consiglio europeo è stata convocata per il 22 gennaio da Antonio Costa per discutere della crisi in Groenlandia.

"Le mie consultazioni con gli Stati membri sulle ultime tensioni sulla Groenlandia riconfermano il nostro fermo impegno sui principi del diritto internazionale, dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale", si legge in una dichiarazione del presidente del Consiglio europeo, così come l'unanime "sostegno e solidarietà a Danimarca e Groenlandia e il riconoscimento del comune interesse transatlantico per la pace e la sicurezza nell'Artico, in particolare attraverso la Nato".

La posizione sui dazi e le relazioni transatlantiche

Costa ha condiviso con i Paesi membri la "valutazione che i dazi minerebbero le relazioni transatlantiche e sono incompatibili con l'accordo commerciale Ue-Usa". L'Unione europea è "pronta a difendersi da qualsiasi forma di coercizione", continua Costa, così come a "continuare a collaborare in modo costruttivo con gli Stati Uniti su tutte le questioni di interesse comune".

E' quanto si legge in una dichiarazione del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che ha deciso di convocare una riunione straordinaria del Consiglio per il 22 gennaio

