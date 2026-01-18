Terremoto Windsor, Andrea di York abbandonato da tutti

AGI - Non è solo una questione di titoli perduti o di metri quadri da abbandonare. Per Andrea Mountbatten-Windsor, l'autunno del suo prestigio sembra essersi trasformato in un inverno familiare gelido e, a quanto pare, definitivo. Secondo fonti vicine ai Windsor, il "figlio prediletto" della Regina Elisabetta sarebbe oggi un uomo "devastato", non tanto per lo sfratto esecutivo da Royal Lodge, quanto per la decisione della figlia minore, Eugenie, di tagliare completamente i ponti con lui.
A 35 anni, la Principessa Eugenie sembra aver tracciato una linea netta tra il suo passato e lo scandalo Epstein che ha travolto il padre. Se la sorella maggiore Beatrice sta tentando un delicato equilibrismo per non isolare completamente il padre pur restando fedele alla Corona, Eugenie non avrebbe più dubbi. “Non c'è alcun contatto, niente - ha rivelato una fonte alla stampa britannica - lo ha completamente tagliato fuori". Un'assenza che si è fatta sentire soprattutto a Natale, quando le due sorelle si sono unite al resto della Famiglia Reale a Sandringham, lasciando Andrea nell'ombra. Un segnale pubblico di una frattura privata che appare ormai insanabile.
Il declassamento e lo sfratto da Royal Lodge
Mentre i rapporti umani si sgretolano, la logistica del "declassamento" prosegue senza sosta. In questi giorni, grandi camion per i traslochi sono stati avvistati a Windsor. L'ex Duca di York ha tempo fino al prossimo fine settimana per liberare le 30 stanze di Royal Lodge, la dimora che ha occupato per decenni. Ma dove finisce una vita fatta di privilegi? I beni di Andrea, incluse opere d'arte di inestimabile valore, sarebbero già stati trasferiti in un magazzino segreto nel sud di Londra, protetto da sorveglianza h24. Ciò che resta della sua precedente esistenza è ora inscatolato e sotto chiave, lontano dagli occhi del pubblico e dei parenti.
La rottura con Sarah Ferguson e le nuove destinazioni
Anche l'alleanza più solida, quella con l'ex moglie Sarah Ferguson, sembra arrivata a un punto di svolta. Nonostante i due abbiano convissuto a Royal Lodge dal 2008, Fergie non seguirà Andrea nella sua nuova residenza. Entro il 25 gennaio, entrambi dovranno lasciare la villa. Se per Andrea la destinazione sembra essere Marsh Farm, nel Norfolk (una proprietà decisamente più modesta e attualmente protetta da nuove recinzioni e sistemi di sicurezza), per Sarah si parla di un nuovo inizio. Tra le opzioni al vaglio ci sarebbe proprio la casa di Eugenie in Portogallo, un rifugio lontano dalle tempeste di Londra.
I preparativi a Marsh Farm
I preparativi a Marsh Farm sono già in fase avanzata. Operai sono stati visti installare luci di sicurezza e recinzioni per garantire quella privacy che Andrea cerca disperatamente. Tuttavia, la ristrutturazione non sarebbe ancora ultimata: è probabile che l'ex principe debba occupare un alloggio temporaneo prima di stabilirsi definitivamente nella tenuta di Sandringham intorno a Pasqua.
Un trasferimento silenzioso
Sarà un trasferimento silenzioso, lontano dai fasti di un tempo e, per la prima volta, senza il sostegno della sua famiglia più stretta.